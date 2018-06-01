 الإعلام الجزائري يضغط على اتحاد الكرة لخطف رونار من المنتخب المغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج | مجتمع

عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج

عـــاجل وبالصــورة..هذه هي المنقبة اللي خطفات رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عـــاجل وبالصــورة..هذه هي المنقبة اللي خطفات رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء

بالفيديو..مغربيات تفرجو فماتش المغرب و البرتغال..عجبنا أمرابط حيث عندو النفس ودرار كيتقاتل |

بالفيديو..مغربيات تفرجو فماتش المغرب و البرتغال..عجبنا أمرابط حيث عندو النفس ودرار كيتقاتل

عاجل..والي أمن البيضاء ومسؤولون أمنيون كبار من الرباط بمستشفى الهاروشي بعد اختطاف رضيعة | حوادث و حقوق

عاجل..والي أمن البيضاء ومسؤولون أمنيون كبار من الرباط بمستشفى الهاروشي بعد اختطاف رضيعة

عاجل..تعزيزات أمنية و باراجات فكازا و النواحي للعثور على الرضيعة المختطفة‎ | حوادث و حقوق

عاجل..تعزيزات أمنية و باراجات فكازا و النواحي للعثور على الرضيعة المختطفة‎

عاجل وبالصورة..العثور على السيارة اللي خطفوا فيها رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..العثور على السيارة اللي خطفوا فيها رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء

عاجل..بعد اختطاف الرضيعة: هذا ما يقع بمستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..بعد اختطاف الرضيعة: هذا ما يقع بمستشفى الهاروشي بالبيضاء

عاجل..منقبة هي اللي خطفات الرضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..منقبة هي اللي خطفات الرضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء

حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على مطالبته برشوة من أجل الاستفادة من الكهرباء والواد الحار... | مجتمع

حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على

مجلس الصحافة الذي نريد...!

الإعلام الجزائري يضغط على اتحاد الكرة لخطف رونار من المنتخب المغربي

بتاريــخ : 21 يونيو 2018 / 00:40 الإعلام الجزائري يضغط على اتحاد الكرة لخطف رونار من المنتخب المغربي | سبور
الإعلام الجزائري يضغط على اتحاد الكرة لخطف رونار من المنتخب المغربي
حاول الإعلام الجزائري يومه الأربعاء 20 يونيو، الضغط على اتحاد الكرة من أجل التعاقد مع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لتعويض الجزائري رابح ماجر، وذلك عقب إقصاء أسود الأطلس من منافسات مونديال

"شوف تيفي"

حاول الإعلام الجزائري يومه الأربعاء 20 يونيو، الضغط على اتحاد الكرة من أجل التعاقد مع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لتعويض الجزائري رابح ماجر، وذلك عقب إقصاء أسود الأطلس من منافسات مونديال روسيا.

 

وحسب موقع "النهار" فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيكون أكبر المُستفيدين من إقصاء المنتخب المغربي اليوم الأربعاء من الدور الأول لمونديال روسيا، بعد الهزيمة ضد مُنتخبي إيران والبرتغال، مشيرا إلى أن الإقصاء، يقرب المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار من الاستقالة أو الإقالة خاصة وأنه لم يصل للهدف المُسطر سلفا.

 

وأكد الموقع الجزائري أن المتتخب الأخضر، قد يكون المنتخب القادم الذي سيُشرف عليه "الثعلب" في ظل رغبة الفاف في الاستفادة من خبرته لإعادتهم إلى السكة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رونار المنتخب المغربي أسود الأطلس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لاعب الوداد البيضاوي السابق سمير صرصار يوقع لهذا النادي للإشراف على تدريبه | سبور

لاعب الوداد البيضاوي السابق ''سمير صرصار'' يوقع لهذا النادي للإشراف على تدريبه

اتحاد سيدي قاسم يتعاقد مع محمد البكاري مدرب سريع واد زم سابقا | سبور

اتحاد سيدي قاسم يتعاقد مع محمد البكاري مدرب سريع واد زم سابقا

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ينفي علاقته بخبر استفادة 50 نائبا من السفر إلى روسيا | سبور

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ينفي علاقته بخبر استفادة 50 نائبا من السفر إلى روسيا

أمقران يعود للبطولة الاحترافية من بوابة هذا الفريق | سبور

أمقران يعود للبطولة الاحترافية من بوابة هذا الفريق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ساكنة الرباط تُساند الأسود بعد الأداء المشرف في مونديال روسيا | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

ساكنة الرباط تُساند الأسود بعد الأداء المشرف في مونديال روسيا

بالفيديو..أجواء حماسية وتفاعلية لساكنة بني ملال خلال مباراة المغرب و البرتغال | خارج البلاطو

بالفيديو..أجواء حماسية وتفاعلية لساكنة بني ملال خلال مباراة المغرب و البرتغال

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا تابع سكان العاصمة مباراة المغرب و البرتغال

﻿

آخر المستجدات

عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج | مجتمع
منذ 33 دقيقة

عاجل وهام لأصحاب الباكالوريا..هاكيفاش تعرفوا النتائج

عـــاجل وبالصــورة..هذه هي المنقبة اللي خطفات رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عـــاجل وبالصــورة..هذه هي المنقبة اللي خطفات رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالبيضاء

بالفيديو..مغربيات تفرجو فماتش المغرب و البرتغال..عجبنا أمرابط حيث عندو النفس ودرار كيتقاتل |

بالفيديو..مغربيات تفرجو فماتش المغرب و البرتغال..عجبنا أمرابط حيث عندو النفس ودرار كيتقاتل

عاجل..والي أمن البيضاء ومسؤولون أمنيون كبار من الرباط بمستشفى الهاروشي بعد اختطاف رضيعة | حوادث و حقوق

عاجل..والي أمن البيضاء ومسؤولون أمنيون كبار من الرباط بمستشفى الهاروشي بعد اختطاف رضيعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.