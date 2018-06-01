الإعلام الجزائري يضغط على اتحاد الكرة لخطف رونار من المنتخب المغربي ﻿

حاول الإعلام الجزائري يومه الأربعاء 20 يونيو، الضغط على اتحاد الكرة من أجل التعاقد مع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لتعويض الجزائري رابح ماجر، وذلك عقب إقصاء أسود الأطلس من منافسات مونديال

"شوف تيفي"

حاول الإعلام الجزائري يومه الأربعاء 20 يونيو، الضغط على اتحاد الكرة من أجل التعاقد مع هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لتعويض الجزائري رابح ماجر، وذلك عقب إقصاء أسود الأطلس من منافسات مونديال روسيا.

وحسب موقع "النهار" فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيكون أكبر المُستفيدين من إقصاء المنتخب المغربي اليوم الأربعاء من الدور الأول لمونديال روسيا، بعد الهزيمة ضد مُنتخبي إيران والبرتغال، مشيرا إلى أن الإقصاء، يقرب المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار من الاستقالة أو الإقالة خاصة وأنه لم يصل للهدف المُسطر سلفا.

وأكد الموقع الجزائري أن المتتخب الأخضر، قد يكون المنتخب القادم الذي سيُشرف عليه "الثعلب" في ظل رغبة الفاف في الاستفادة من خبرته لإعادتهم إلى السكة.