عاجل..والي أمن البيضاء ومسؤولون أمنيون كبار من الرباط بمستشفى الهاروشي بعد اختطاف رضيعة ﻿

في جديد واقعة اختطاف رضيعة، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن والي أمن مدينة الدار البيضاء، حل قبل قليل من مساء يومه الأربعاء 20 يونيو، رفقة مسؤولين أمنيين كبار قادمين من العاصمة الرباط، ، بمستشفى

''شوف تيفي''

في جديد واقعة اختطاف رضيعة، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن والي أمن مدينة الدار البيضاء، حل قبل قليل من مساء يومه الأربعاء 20 يونيو، رفقة مسؤولين أمنيين كبار قادمين من العاصمة الرباط، ، بمستشفى الهاروشي للوقوف على آخر مستجدات عملية الاختطاف.

وكان المصدر ذاته قد أكد وضع المصالح الأمنية لسدود قضائية ''بارجات'' بالعديد من المناطق بمدينة الدار البيضاء، حتى يتم إيقاف المنقبة وشريكها المتورطان في هذا العمل الإجرامي.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، عثرت بشارع مصطفى المعاني وسط البيضاء، على السيارة الخفيفة التي تم استخدامها في نقل الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي.