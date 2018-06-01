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عاجل..تعزيزات أمنية و باراجات فكازا و النواحي للعثور على الرضيعة المختطفة‎

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 23:22 عاجل..تعزيزات أمنية و باراجات فكازا و النواحي للعثور على الرضيعة المختطفة‎ | حوادث و حقوق
عاجل..تعزيزات أمنية و باراجات فكازا و النواحي للعثور على الرضيعة المختطفة‎
تعرف مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 20 يونيو، حالة استنفار أمني، وانتشار مهم لرجال الأمن بمداخل ومخارج العاصمة الاقتصادية، وذلك لإيقاف ''المنقبة'' وشريكها سائق السيارة

"شوف تيفي"

 تعرف مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 20 يونيو، حالة استنفار أمني، وانتشار مهم لرجال الأمن بمداخل ومخارج العاصمة الاقتصادية، وذلك لإيقاف "المنقبة" وشريكها سائق السيارة المتورطان في عملية اختطاف رضيعة حديثة الولادة من داخل مستشفى الهاروشي.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، وضعت سدودا قضائية "بارجات" بالعديد من المناطق بمدينة الدار البيضاء، حتى يتم إيقاف المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته أن العمل الأمني المكثف، قد يمكن خلال الساعات القليلة المقبلة من إيقاف "المنقبة" وشريكها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدار البيضاء رجال الأمن المنقبة مستشفى الهاروشي

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