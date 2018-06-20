عاجل وبالصورة..العثور على السيارة اللي خطفوا فيها رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو 2018، على سيارة ''داسيا'' رمادية اللون، مركونة بشارع مصطفى المعاني بالبيضاء، والتي تم استخدامها لاختطاف رضيعة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو 2018، على سيارة "داسيا" رمادية اللون، مركونة بشارع مصطفى المعاني بالبيضاء، والتي تم استخدامها لاختطاف رضيعة من مستشفى الهاروشي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة العلمية، تقوم في هذه اللحظات برفع البصمات من السيارة وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن هوية الخاطفة "المنقبة" وشريكها سائق السيارة.

وكان مصدر "شوف تيفي" قد أكد أن تنقيط سيارة "داسيا" قبل العثور عليها، كشف أن مالكها يقطن بزنقة أكادير وسط مدينة الدار البيضاء.