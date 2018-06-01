عاجل..بعد اختطاف الرضيعة: هذا ما يقع بمستشفى الهاروشي بالبيضاء ﻿

يعرف مستشفى الأطفال المعروف بـ ''صبيطار الهاروشي'' والتابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 20 يونيو 2018، حركة غير عادية، نظرا لتوافد أفراد أسرة وجيران الزوجين

"شوف تيفي"

يعرف مستشفى الأطفال المعروف بـ "صبيطار الهاروشي" والتابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 20 يونيو 2018، حركة غير عادية، نظرا لتوافد أفراد أسرة وجيران الزوجين اللذين اختطفت رضيعتهما قبل ساعة من الآن على يد سيدة منقبة.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن أسرة الزوجين وجيرانهما، حلوا بالمستشفى المذكور لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهما، مشيرا إلى أن المستشفى وإلى غاية كتابة هذه الأسطر يعرف حالة استنفار أمني للوصول إلى هوية الخاطفة وشريكها سائق سيارة خفيفة من نوع "داسيا".

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الأولية الخاصة بالنازلة، أظهرت أن منقبة، اختطفت الرضيعة، وغادرت المستشفى بمساعدة شريكها في هذا العمل الإجرامي والذي كان يقود سيارة خفيفة من نوع "داسيا".