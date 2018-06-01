عاجل..منقبة هي اللي خطفات الرضيعة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن ''منقبة''، كانت وراء اختطاف رضيعة حديثة الولادة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، وذلك بمساعدة شخص يقود سيارة من نوع داسيا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن "منقبة"، كانت وراء اختطاف رضيعة حديثة الولادة من داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، وذلك بمساعدة شخص يقود سيارة من نوع داسيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الكاميرا المتبثة داخل مستشفى الهاروشي، أظهرت الطريقة التي اختطفت بها المنقبة "الرضيعة"، حيث استغلت حالة العياء التي كانت عليها الأم بعد عملية الولادة، لتقوم بأخذ الطفلة وتنصرف من المكان بمساعدة شخص على سيارة خفيفة.

وأكدت ذات المصادر أن التنقيط الذي أجري على الترقيم الخاص بالسيارة، أظهر أن مالكها يقطن بزنقة أكادير وسط مدينة الدار البيضاء.