 حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على مطالبته برشوة من أجل الاستفادة من الكهرباء والواد الحار... ﻿
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حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على مطالبته برشوة من أجل الاستفادة من الكهرباء والواد الحار...

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 20:57 حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على مطالبته برشوة من أجل الاستفادة من الكهرباء والواد الحار... | مجتمع
حصري وخطير...مواطن يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام داخل مقر جماعة أورير بأكادير احتجاجا على مطالبته برشوة من أجل الاستفادة من الكهرباء والواد الحار...
يخوض في هذه الأثناء أحد المواطنين اعتصاما وإضرابا عن الطعام داخل مقر جماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، وذلك احتجاجا على ما أسماه الحكرة واللامبالاة والابتزاز الذي تعرض له بعد تقديمه

شوف تيفي:أورير

يخوض في هذه الأثناء أحد المواطنين اعتصاما وإضرابا عن الطعام داخل مقر جماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، وذلك احتجاجا على ما أسماه الحكرة واللامبالاة والابتزاز الذي تعرض له بعد تقديمه لطلب الحصول على الربط بالكهرباء والواد الحار.

وحسب فيديو حصري حصلت عليه ''شوف تيفي'' فالشخص المعتصم قرر الدخول في اعتصام داخل مقر الجماعة و خوض إضراب عن الطعام كنتيجة على عدم تجاوب المسؤولين داخل جماعة أورير مع طلبه الذي قدمه منذ أربعة أشهر، مشيرا أنه سئم من الانتظار والتسويف الذي يواجهه به مسؤولو الجماعة.

وأبرز ''المحتج'' أنه، بعد طول انتظار تفاجأ بأحد نواب رئيس الجماعة يطالبه بمبلغ مالي قدره 500 درهم من أجل تمكينه من الربط بالكهرباء والاستفادة من خدمات الواد الحار، وهي النقطة التي أججت غضبه على حد تعبيره، ليدخل في اعتصام داخل مقر الجماعة للمطالبة بفتح تحقيق في ما تعرض له من ابتزاز وحكرة موضحا أنه مواطن كغيره من المواطنين المغاربة من حقه أن يستفيد من كافة حقوقه التي يكفلها له الدستور المغربي، والتي تدخل في نطاق أساسيات الحياة اليومية ومنها (الكهرباء والصرف الصحي).

وأوضح أنه وجه عدة شكايات لكافة المسؤولين والسلطات المحلية بأورير، غير أنه لم يجد آذانا صاغية، وبقيت الشكايات حبيسة الرفوف، ولم تتم الاستجابة لمطابه، وهو ما دفعه للتصعيد والدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام.

وأشار في ذات الشريط لمجموعة من الخروقات التي قال إنها طالت صفقات تزويد جماعة أوير بخدمات الصرف الصحي، علاوة على الكهرباء وفق ما جاء على لسانه، مبديا استغرابه على عدم احترام مسؤولي المنطقة لخطابات الملك محمد السادس التي شدد فيها أكثر من مرة على إلزامية وإجبارية التعامل مع هموم المواطنين بجدية والاستجابة لكافة متطلباتهم وتمكينهم من كامل حقوقهم وتسريع البث في شكواهم، وهو الأمر الذي يراه في نظره لا يستجيب له موظفو جماعة أورير.

وفي ختام حديثه عما طاله من حكرة وابتزاز أكد ''المحتج'' على أن اعتصامه سيستمر إلى حين إيجاد حل عاجل وآني لقضيته العادلة وتمكينه من حقوقه المشروعة موجها نداءه للملك محمد السادس بالتدخل العاجل لفتح تحقيق فيما أسماه الفساد المتفشي بالمنطقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جماعة أورير مواطن اعتصام إضراب عن الطعام ابتزاز رشوة الاستفادة من الكهرباء الواد الحار

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