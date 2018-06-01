عاجل..كاميروني دخل على قاصرة وسط دارهم بالبيضاء وبغا يغتاصبها..وها شنو وقع ليه ﻿

شهد حي جميلة 4 باسباتة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو 2018، واقعة مثيرة وخطيرة، بطلها مهاجر إفريقي يحمل الجنسية الكاميرونية، تم ضبطه متلبسا بمحاولة اغتصاب قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة داخل

"شوف تيفي"



شهد حي جميلة 4 باسباتة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو 2018، واقعة مثيرة وخطيرة، بطلها مهاجر إفريقي يحمل الجنسية الكاميرونية، تم ضبطه متلبسا بمحاولة اغتصاب قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة داخل منزل أسرتها.



وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن الكاميروني تتبع خطوات القاصرة، ومباشرة بعد ولوجها لمنزل أسرتها، قام باقتحامه وحاول اغتصابها إلا أن صراخها جعل أبناء الحي يتدخلون ويحكمون السيطرة عليه قبل إبلاغ المصالح الأمنية.



وأكد المصدر ذاته أن المهاجر الموقوف تمت إحالته على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه، حيث تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.