 حميد شبار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني كسفير مفوض فوق العادة للملك بنواكشوط ﻿
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حميد شبار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني كسفير مفوض فوق العادة للملك بنواكشوط

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 20:18 حميد شبار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني كسفير مفوض فوق العادة للملك بنواكشوط | بوليتيك
حميد شبار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني كسفير مفوض فوق العادة للملك بنواكشوط
قدم سفيرالملك لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حميد شبار، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، كسفير مفوض فوق العادة للملك بنواكشوط.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

قدم سفيرالملك لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حميد شبار، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، كسفير مفوض فوق العادة للملك بنواكشوط.

وخص الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، بهذه المناسبة، حميد شبار باستقبال على انفراد.

وقال شبار، عقب الاستقبال، ''تشرفت باستقبالي من طرف فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد عبد العزيز، الذي سلمته أوراق اعتمادي كسفير مفوض فوق العادة للملك محمد السادس لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية''.

وأضاف شبار أن ''اللقاء كان فرصة سانحة لإبلاغ فخامته تحيات الملك محمد السادس ومشاعر المودة والتقدير لشخصه المحترم، والرغبة في العمل سويا لتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والرقي بها إلى أسمى المراتب''.

وقد حضر مراسم تقديم أوراق اعتماد احميد شبار كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد ولد باهيه، والمستشار في رئاسة الجمهورية، محمد سالم ولد مرزوك، والسفير مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية، محمد عبد الرحمن أحمد سيدينا، ونائب سفير الملك بنواكشوط، الحسن بنموساتي.

يذكر أن حميد شبار، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم 20 أبريل الماضي، سفيرا مفوضا فوق العادة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كان قد سلم، يوم 21 ماي الماضي، نسخا من أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني السابق، اسلك ولد احمد إزيد بيه.

‫شوف تيفي

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