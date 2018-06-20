عاجل..مرة أخرى: سيناريو اختطاف رضيعة يتكرر داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء+تفاصيل جد مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مستشفى الأطفال المعروف بالهاروشي والتابع للمستسشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، عقب اختطاف رضيعة حديثة الولادة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مستشفى الأطفال المعروف بالهاروشي والتابع للمستسشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، عقب اختطاف رضيعة حديثة الولادة.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية والفرقة الولائية وفرق أمنية أخرى وفور توصلهم بإخبارية في الموضوع، حلوا بالمستشفى المذكور، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الاختطاف وهوية المتورط أو المتورطين في هذا العمل الاجرامي.

تجدر الإشارة إلى أن نفس المستشفى، عرف قبل سنتين واقعة مشابهة، حيث تم اختطاف رضيعة من حضن والدتها، ما أثار الرأي العام بالمغرب عقب خروج والدة الرضيعة ووالدها بتصريحات مؤلمة، قبل أن يتم العثور على الرضيعة المختطفة على إثر تظافر الجهود بين وسائل الإعلام والمصالح الأمنية.