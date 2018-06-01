هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة ﻿

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والمديرية الإقليمية لقلعة السراغنة، اتخذتا جميع الإجراءات

''شوف تيفي''

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والمديرية الإقليمية لقلعة السراغنة، اتخذتا جميع الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، على إثر وفاة التلميذ (ي.ل)، الذي كان يدرس قيد حياته بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي بالثانوية الإعدادية أبي بكر القادري التابعة للمديرية الإقليمية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم أيضا على إثر هذا الحادث تقديم الدعم النفسي لتلاميذ هذه المؤسسة التعليمية.

ودعت الوزارة، حسب البلاغ، إلى مواصلة انخراط الأسرة والمجتمع في التنشئة الاجتماعية وتنمية قيم المواطنة والسلوك المدني من أجل التصدي لكافة أشكال العنف والسلوكات اللاتربوية بالوسط المدرسي.