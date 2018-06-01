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تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 19:18 تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح
بعدما شهد حي الرجاء بمدينة الفقيه بنصالح ليلة الإثنين-الثلاثاء جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل مسن يبلغ من العمر قيد حياته 58 سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال على إثر عراك بينه وبين مواطن آخر كان في حالة غير

شوف تيفي

 بعدما شهد حي الرجاء بمدينة الفقيه بنصالح ليلة الإثنين-الثلاثاء جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل مسن يبلغ من العمر قيد حياته 58 سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال على إثر عراك بينه وبين مواطن آخر كان في حالة غير طبيعية، كشفت وسائل إعلام جهوية أن الهالك دخل في صراع مع الجاني بعدما طلب منه الأخير مده ببضعة سجائر سلفا إلى غاية يوم الغد، الشيء الذي رفضه الضحية.

 وأضافت المصادر ذاتها، أنه وأمام هذا الأمر نشب خلاف حاد مع الضحية ليسقط الأخير أرضا ويغمي عليه داخل محله التجاري المخصص لبيع التبغ، لتحُل بعد ذلك العناصر الأمنية بعين المكان من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الجريمة، حيث تم نقل الضحية بين الحياة والموت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح ، ليفارق الحياة هناك.

هذا وقد تمكن رجال الأمن من القبض على الجاني وتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.

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حوادث وحقوق فقيه بن صالح سيجارة

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