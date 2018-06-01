 عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة | بوليتيك

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا | كاريكاتير شوف تيفي

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة | بوليتيك

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح

عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس | حوادث و حقوق

عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر كَراب بالحي المحمدي بالبيضاء | مجتمع

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر ''كَراب'' بالحي المحمدي بالبيضاء

عاجل..القاضي يرفع أشغال جلسة المتورطين في جريمة قتل مرداس..والشوافة تكشف العديد من الحقائق | بوليتيك

عاجل..القاضي يرفع أشغال جلسة المتورطين في جريمة قتل مرداس..والشوافة تكشف العديد من الحقائق

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات | مجتمع

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات

عاجل..محامي الطرف المدني في ملف جريمة مرداس يصدم المتهم الرئيسي مشتري | بوليتيك

عاجل..محامي الطرف المدني في ملف جريمة مرداس يصدم المتهم الرئيسي ''مشتري''

مجلس الصحافة الذي نريد...!

عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 19:10 عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس | حوادث و حقوق
عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس
قرر القاضي الحسن الطفلي قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، بعد الاستماع إلى رقية الملقبة بـ '' الشوافة''، تأجيل أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى يوم الإثنين 25

"شوف تيفي"

قرر القاضي الحسن الطفلي قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، بعد الاستماع إلى رقية الملقبة بـ " الشوافة"، تأجيل أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى يوم الإثنين 25 يونيو الجاري.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن أشغال الجلسة المقبلة التي ستجرى أطوارها على الساعة 11 صباحا باستئنافية البيضاء، ستعرف إعطاء الكلمة للمحامين المرتبطين بالملف للمرافعة ولتقديم الدفوعات.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة اليوم، مرت في أجواء جد عادية، وعرفت الاستماع لـ "الشوافة" التي كشفت عن العديد من المعطيات الخاصة بالعلاقة التي جمعت صديقتها "وفاء" بعشيقها "هشام مشتري".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القاضي الجلسة جريمة مرداس الجلسة مشتري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح

مؤلم..جرار تقلب ضواحي بني ملال.. والحصيلة مصرع شخص وإصابة آخرين | حوادث و حقوق

مؤلم..جرار تقلب ضواحي بني ملال.. والحصيلة مصرع شخص وإصابة آخرين

عـــاجل و انفــراد:سكتة قلبية تُودي بحياة مشجع مغربي بعد إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا‎ | حوادث و حقوق

عـــاجل و انفــراد:سكتة قلبية تُودي بحياة مشجع مغربي بعد إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا‎

سكووب...سجين بالسجن المحلي بأيت ملول مضرب عن الطعام يفارق الحياة...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

سكووب...سجين بالسجن المحلي بأيت ملول مضرب عن الطعام يفارق الحياة...تفاصيل مثيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:توقيف عصابة خطيرة فيها بنات وولاد بمنطقة البرنوصي بالبيضاء تزامنا مع مباراة المغرب و البرتغال وهاكيفاش تدخلو رجال الحموشي | بــووز
منذ 39 دقيقة

بالفيديو:توقيف عصابة خطيرة فيها بنات وولاد بمنطقة البرنوصي بالبيضاء تزامنا مع مباراة المغرب و البرتغال وهاكيفاش تدخلو رجال الحموشي

تصريح طريف من شاب مغربي بسهرة موازين..جيت نشوف التيتيز فالسهرة فابور و المقاطعة كنصوبو فيها غير الخلوق | بــووز

تصريح طريف من شاب مغربي بسهرة موازين..جيت نشوف التيتيز فالسهرة فابور و المقاطعة كنصوبو فيها غير الخلوق

أبطــال مغاربة شاركوا في المونديال..اللاعب الدولي السابق الغزواني يستعيد ذكريات مونديال 1970 و هذا ما كان يقوم به الملك الراحل الحسن الثاني قبل المباريات | روبورتاج

أبطــال مغاربة شاركوا في المونديال..اللاعب الدولي السابق الغزواني يستعيد ذكريات مونديال 1970 و هذا ما كان يقوم به الملك الراحل الحسن الثاني قبل المباريات

حماس كبير للمغاربة استعدادا لمباراة البرتغال بالنشيط الوطني بموسكو | خارج البلاطو

حماس كبير للمغاربة استعدادا لمباراة البرتغال بالنشيط الوطني بموسكو

﻿

آخر المستجدات

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا | كاريكاتير شوف تيفي

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة | بوليتيك

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.