عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس ﻿

قرر القاضي الحسن الطفلي قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، بعد الاستماع إلى رقية الملقبة بـ '' الشوافة''، تأجيل أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى يوم الإثنين 25

"شوف تيفي"

قرر القاضي الحسن الطفلي قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، بعد الاستماع إلى رقية الملقبة بـ " الشوافة"، تأجيل أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى يوم الإثنين 25 يونيو الجاري.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن أشغال الجلسة المقبلة التي ستجرى أطوارها على الساعة 11 صباحا باستئنافية البيضاء، ستعرف إعطاء الكلمة للمحامين المرتبطين بالملف للمرافعة ولتقديم الدفوعات.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة اليوم، مرت في أجواء جد عادية، وعرفت الاستماع لـ "الشوافة" التي كشفت عن العديد من المعطيات الخاصة بالعلاقة التي جمعت صديقتها "وفاء" بعشيقها "هشام مشتري".