بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر ''كَراب'' بالحي المحمدي بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية المنتمية لدائرة العنترية بالحي المحمدي بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء 20 يونيو، من الإطاحة بشخص في عقده الخامس من ذوي السوابق العدلية، عقب ضبطه متلبسا بالاتجار في الكحول.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية المنتمية لدائرة العنترية بالحي المحمدي بالبيضاء، صباح يومه الأربعاء 20 يونيو، من الإطاحة بشخص في عقده الخامس من ذوي السوابق العدلية، عقب ضبطه متلبسا بالاتجار في الكحول.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن عناصر دائرة العنترية، توصلوا بإخبارية تفيد أن شخصا يبلغ من العمر 50 سنة يتاجر في الكحول، لتقوم بمداهمة منزل، حيث أسفر التفتيش عن حجز 220 قنينة كحول.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف، وبعد التحقيق الأولي معه، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.