عاجل..القاضي يرفع أشغال جلسة المتورطين في جريمة قتل مرداس..والشوافة تكشف العديد من الحقائق ﻿

قرر القاضي المكلف بالبث في ملف جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، رفع أشغال جلسة محاكمة المتابعين في هذا الملف للمداولة، وذلك للبث في الدفوعات الشكلية وطلبات

"شوف تيفي"

قرر القاضي المكلف بالبث في ملف جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، رفع أشغال جلسة محاكمة المتابعين في هذا الملف للمداولة، وذلك للبث في الدفوعات الشكلية وطلبات الدفاع والتي تم رفضها مباشرة بعد استنئاف أشغال الجسلة، ما دفع بالمحامي "أعضيم" إلى رفع إنابته عن "مشتري".

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن رقية الملقبة ب "الشوافة"، كشفت خلال الاستماع لها العديد من الحقائق ومن بينها الطريقة التي اقتنت بها "وفاء" بطاقة هاتف محمول من سوق "درب غلف"، حتى تستطيع تبادل الحديث مع عشيقها هشام مشتري.

وأضاف المصدر ذاته أن "الشوافة"، قالت في تصريحاتها للقاضي، إنها شاهدت الضحية ثلاث مرات، مشيرة إلى أن وفاء وبعد وقوع الجريمة، أبلغتها أن "المافيا" المتواجدة بإسبانيا، كانت وراء قتل زوجها، قائلة: " كانت مكروحة على راجلها..كانوا كيديوها البوليس ديما..وصاتني على درراري وقالت لي جمعي ديكورات والزرابي".

وأكدت "الشوافة" أن المصالح الأمنية، فتحت خزنة مرداس بوجود "وفاء" بعد خمسة أيام من وقوع الجريمة، مبرزة أن "وفاء" منحتها بعد ذلك ظرفا يحتوي على مبلغ 20 مليون سنتيم، طالبتها بنقله إلى والدتها حتى تمنح لبائع ذهب مدين لها.

وأشارت "الشوافة" إلى أن "هشام مشتري" لا علم له بالظرف المذكور، لأنه يرفض الحصول على مبالغ مالية من أي امرأة، قائلة: " هشام مافراسوش الظرف لي فيه الفلوس لي خذا الذهايبي.. وهشام مايرضاش يقولي جيبي لي الفلوس من عند امراة..احنا كنا ناخذو من عندو".

وبعد تصريحات "الشوافة"، تدخلت "وفاء" التي نفت العديد من المعطيات التي كشفت عنها صديقتها، ما جعل "مشتري" يدخل على الخط، مؤكدا أن تصريحات "الشوافة" صحيحة"، مشيرا إلى أنه اتصل بها ليلة الجريمة، وقد ساعدته في التواصل مع "وفاء" لتقديم التعازي لها، مشددا على أن هاتفا محمولا كان يحمل صورا جمعته بعشيقته "وفاء" منحه لـ "الشوافة" وطالبها بالاحتفاظ به.