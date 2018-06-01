القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات ﻿

أفلحت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بآيت ملول، زوال يوم أمس الثلاثاء 19 يونيو، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و 34 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات.

شوف تيفي

أفلحت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بآيت ملول، زوال يوم أمس الثلاثاء 19 يونيو، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و 34 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات.

وتم إيقاف المشتبه بهما، حسب مصادر مطلعة، على خلفية البحث المعمق الذي أخضع له أحد مروجي المخدرات جرى إيقافه، أول أمس الإثنين بحي أسايس بآيت ملول، وبحوزته نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، تبين أنه تزود بها من لدن شخص يقطن بمدينة إنزكان بواسطة شخص آخر يعمل ناقلا.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد نصبت كمينا للمشتبه بهما، وهو ما مكن من إيقاف الناقل وبحوزته شحنة من المخدرات، قبل أن يتم توقيف المزود الرئيسي، والذي أفضى تفتيش منزله بحي الدشيرة إلى حجز كمية من مخدر الشيرا تجاوزت كيلوغرام ونصف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وتندرج هاتان العمليتان في إطار المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن للتصدي لترويج المخدرات.