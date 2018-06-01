عاجل..محامي الطرف المدني في ملف جريمة مرداس يصدم المتهم الرئيسي ''مشتري'' ﻿

كشف محامي الطرف المدني في ملف جريمة قتل البرلماني مرداس، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، أن المتهم الرئيسي ''هشام مشتري''، وحسب تصريحاته أمام الضابطة القضائية، كان ينوي قتل الضحية من خلال دهسه

''شوف تيفي''

كشف محامي الطرف المدني في ملف جريمة قتل البرلماني مرداس، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، أن المتهم الرئيسي "هشام مشتري"، وحسب تصريحاته أمام الضابطة القضائية، كان ينوي قتل الضحية من خلال دهسه بواسطة السيارة، لكنه اختار تغيير الخطة واللجوء إلى الرصاص، خوفا من تجمهر الناس عليه.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن محامي الطرف المدني، وخلال أشغال الجلسة التي تجري أطوارها في هذه اللحظات باستئنافية البيضاء، طالب بالتعويض المادي لورثة مرداس، وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وفق المطالب المدنية المرفوعة للمحكمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ، أكدت إدانة هشام مشتري، نظرا لوجود وسائل الإثبات العلمية والتقنية.



وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم الرئيسي لم يكن ينوي إخافة الضحية، بل تعمد قتله بواسطة بندقية الصيد الخاصة باصطياد الخنازير البرية، لأن نوعية الرصاص المستخدم في هذه البندقية خطير وقاتل.