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تقرير أسود لمجلس ''عزيمان'' يعري واقع التعليم العمومي والخصوصي بالمغرب

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 18:48 تقرير أسود لمجلس عزيمان يعري واقع التعليم العمومي والخصوصي بالمغرب | بوليتيك
تقرير أسود لمجلس ''عزيمان'' يعري واقع التعليم العمومي والخصوصي بالمغرب
أطلق ''المجلس الأعلى للتعليم'' الذي يرأسه ''عمر عزيمان''، تقريرا وُصف بالأسود حول أوضاع التعليم العمومي والخصوصي بالمغرب.

شوف تيفي

أطلق ''المجلس الأعلى للتعليم'' الذي يرأسه ''عمر عزيمان''، تقريرا وُصف بالأسود حول أوضاع التعليم العمومي والخصوصي بالمغرب.

ووصف تقرير ''عزيمان''، التعليم العمومي بالفاشل، والخصوصي بالتعليم الذي يكرس الفوارق الطبقية بالمجتمع المغربي، حسب ما جاء في يومية ''المساء'' في عددها الصادر اليوم الأربعاء 20 يونيو الجاري.

وأوضح التقرير المذكور، أن المدرسة العمومية تخضع لتأثيرات الفوارق الاجتماعية، حيث يلج كل طفل المدرسة وهو محمل بإرثه الاجتماعي.

وأضاف تقرير ''عزيمان''، أن أوجه العجز الاجتماعي التي تتجلى في الفقر، وهشاشة الأسر، وأمية الآباء والأمهات، والصعوبات التي يجدونها في تتبع دراسة أبنائهم، تؤثر بشكل سلبي في عملية التعلم داخل المدرسة.

وتساءل المجلس في تقريره، عن كيفية التخفيف من آثار الفوارق المدرسية، حتى تكون التربية وسيلة للتحرر والحركية الاجتماعية...

ويتعين، على المدرسة أن تضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ فحسب، وأن تعمل على ألا يكون مصير التلاميذ، رهينا بظروفهم الاجتماعية، يوضح التقرير.

وأبرز التقرير، أن عرض التعليم الخصوصي موزع ترابيا واجتماعيا، بطريقة غير عادلة...فالمدرسة الخصوصية تبقى غالبا حضرية الموقع، وترتادها الطبقات الاجتماعية القادرة على دفع مقابل لتربية أبنائها.

وأشار ''عزيمان'' في تقريره الذي وُصف بالأسود حول التعليم، إلى دراسة حديثة تبين أن 38 بالمائة من مؤسسات التعليم الخاصة، تقدم خدمات إضافية مؤدى عنها، وأن معظمها تقدم دروسا في الدعم للتلاميذ، مما يزيد في تكاليف الدراسة بالقطاع الخاص.

كما أن التعليم الخصوصي، يشكل علامة امتياز اجتماعي متميز، بين الذين يستطيعون أن يمنحوا أبناءهم مدرسة مؤدى عنها، وأفضل من غيرها.

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