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مؤلم..جرار تقلب ضواحي بني ملال.. والحصيلة مصرع شخص وإصابة آخرين

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 18:22 مؤلم..جرار تقلب ضواحي بني ملال.. والحصيلة مصرع شخص وإصابة آخرين | حوادث و حقوق
مؤلم..جرار تقلب ضواحي بني ملال.. والحصيلة مصرع شخص وإصابة آخرين
شهدت قنطرة توجد بين منطقتي البزازة وأولاد يوسف ضواحي مدينة بني ملال، أمس الثلاثاء 19 يونيو، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها شخص وأصيب ثلاثة آخرون، عقب انقلاب جرار.

''شوف تيفي''

شهدت قنطرة توجد بين منطقتي البزازة وأولاد يوسف ضواحي مدينة بني ملال، أمس الثلاثاء 19 يونيو، وقوع حادثة سير مروعة، راح ضحيتها شخص وأصيب ثلاثة آخرون، عقب انقلاب جرار.

وحسب مصادر محلية فإن الجرار كان يحمل أفراد أسرة واحدة، كانوا في طريقهم للمنزل بعد المشاركة في موسم للحصاد، إلا أن السائق فقد السيطرة، ما تسبب في سقوط الجرار من أعلى القنطرة، ما خلف وفاة هذا السائق وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قنطرة المستشفى قسم الإنعاش الضحية مستودع الأموات

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