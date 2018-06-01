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عـــاجل و انفــراد:سكتة قلبية تُودي بحياة مشجع مغربي بعد إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا‎

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 17:59 عـــاجل و انفــراد:سكتة قلبية تُودي بحياة مشجع مغربي بعد إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا‎ | حوادث و حقوق
عـــاجل و انفــراد:سكتة قلبية تُودي بحياة مشجع مغربي بعد إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا‎
لم تكن تظن ''مي فاطمة'' أن إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا يومه الأربعاء سينهي حياة زوجها ومُــعيل أسرتها بعدما ألمت به سكتة قلبية أنهت حياته عن سن تناهز 65 سنة.

شـــوف تيفي:منال غطــاس

لم تكن تظن "مي فاطمة" أن إقصاء المنتخب المغربي من مونديال روسيا يومه الأربعاء سينهي حياة زوجها ومُــعيل أسرتها بعدما ألمت به سكتة قلبية أنهت حياته عن سن تناهز 65 سنة.

و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر مطلع، توفي الزوج داخل منزله بمنطقة "الجمعة" بقلعة سراغنة عندما كان يتابع مباراة المنتخب المغربي ضد البرتغال بسبب أزمة قلبية.

مصادرنا كشفت ،أن الزوج كان يعاني قيد حياته من ألم على مستوى القلب إلا أن ظروف العمل دفعته للإجهاد و عدم تشخيص مرضه، ليرحل إلى دار البقاء و يترك وراءه 4 أطفال دون معيل.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب معيل أسرة وفاة سكتة قلبية

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