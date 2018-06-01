عاجل.. الاستماع لـ ''الشوافة'' الوسيطة بين ''مشتري'' ووفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس ﻿

تعرف أشغال محاكمة المتورطين في ملف جريمة قتل البرلماني مرداس، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 20 يونيو، الاستماع إلى رقية أو ''الشوافة'' كما تم تلقيبها، والتي قضت استئنافية البيضاء في حكمها

''شوف تيفي''

تعرف أشغال محاكمة المتورطين في ملف جريمة قتل البرلماني مرداس، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 20 يونيو، الاستماع إلى رقية أو ''الشوافة'' كما تم تلقيبها، والتي قضت استئنافية البيضاء في حكمها الابتدائي بسجنها لمدة 10 سنوات، عقب متابعتها بتهمة المشاركة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الشوافة، كشف للقاضي عن الطريقة التي تعرفت بها على صديقتها ''وفاء'' أرملة الضحية، مشيرة إلى أنها تعرف جارها ''مشتري'' منذ تسعينات القرن الماضي، وقد عرفت ''وفاء'' عليه، لأن هذه الأخيرة، كانت ترغب في مساعدة صديقة أخرى لها للحصول على رخصة السياقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ''الشوافة''، نفت قيامها بأمور لها علاقة بالشعوذة والسحر، مشددة على أنها لم تتعرف على وفاء من خلال مساعدتها على القيام بما يسمى بـ ''اللدون''، مؤكدة في الوقت نفسه على أنها لم تكن سببا في دخول ''مشتري'' و''وفاء'' في علاقة غرامية، قائلة: ''هشام من التسعين وهو جاري تعرفت عليه وأنا كندوز البيرمي..وفاء أنا لي عرفتها على هشام لأن شي صديقة ليها صحراوية كانت باغية رخصة سياقة وأنا قلت ليها خوذي رقم هشام وتاصلي بيه..ومعمري كنت وسيطة بيناتهم''.

وأكدت ''الشوافة''، يضيف مصدرنا، أنها لم تكن تتوقع أن تجمع علاقة غرامية بين ''وفاء'' و ''مشتري'' لأنهما متزوجان، مبرزة أن ''وفاء''، كشفت لها أن زوجها لم يمارس معها الجنس منذ 5 سنوات، ولهذا ارتبطت بـ ''هشام مشتري''، قائلة: ''واحد النهار لقيت طوموبيلتها مسطاسيونيا حدا مول المضارب سولتو قالي راها ركبت مع هشام...ملي جات وفاء من عطلة الخارج سولتها..قالت لي عجبني وارتاحيت ليه.. قلت ليها مايليقش ليك وردي بالك راه لا ساق ليك راجلك لخبار يقتلك''.