عطوان: الدول العربية التي صوتت ضد المغرب عليها أن تنكس أعلامها خجلا ﻿

هاجم الكاتب و الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان، رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية ''رأي اليوم''، الدول العربية التي صوتت لصالح أمريكا من أجل تنظيم مونديال 2026، على حساب المغرب .

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هاجم الكاتب و الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان، رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية ''رأي اليوم''، الدول العربية التي صوتت لصالح أمريكا من أجل تنظيم مونديال 2026، على حساب المغرب .

وقال عطوان في افتتاحية صحيفته، أن هذه البلدان ''يجب أن تنكس أعلامها خجلا، فقد ألحقت ضررا غير مسبوق بالتضامن العربي، وقدمت ''هدية'' لا تقدر بثمن للجماعات العنصرية المتطرفة المعادِية للعرب والتعايش في أقطار الاتحاد المغاربي، وعلى رأسها المغرب''.

وأضاف الصحافي الفلسطيني الذي يعيش في لندن في افتتاحيته'' المغرب خسر بشرف وكرامة أمام خصم شرس وغير أخلاقي، هدد باستخدام سلاح المقاطعة، ووقف المساعدات المالية لكل دولة لا تصوت لصالحه، وكَسِب أصوات الأحرار في 67 دولة قالت ''لا'' بقوة لهذا الإرهاب الابتزازي الأمريكي، مثلما كسب أيضا مئات الملايين من الشعوب العربية والإسلامية وفي العالم الثالث ومعظم الشرفاء والأحرار في القارات الخمس''.