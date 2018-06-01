 قبل إعلان النتائج: إجراء المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة | بوليتيك

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا | كاريكاتير شوف تيفي

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة | بوليتيك

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح

عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس | حوادث و حقوق

عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر كَراب بالحي المحمدي بالبيضاء | مجتمع

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر ''كَراب'' بالحي المحمدي بالبيضاء

عاجل..القاضي يرفع أشغال جلسة المتورطين في جريمة قتل مرداس..والشوافة تكشف العديد من الحقائق | بوليتيك

عاجل..القاضي يرفع أشغال جلسة المتورطين في جريمة قتل مرداس..والشوافة تكشف العديد من الحقائق

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات | مجتمع

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات

عاجل..محامي الطرف المدني في ملف جريمة مرداس يصدم المتهم الرئيسي مشتري | بوليتيك

عاجل..محامي الطرف المدني في ملف جريمة مرداس يصدم المتهم الرئيسي ''مشتري''

مجلس الصحافة الذي نريد...!

قبل إعلان النتائج: إجراء المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 17:04 قبل إعلان النتائج: إجراء المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا | مجتمع
قبل إعلان النتائج: إجراء المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا
أجريت اليوم الأربعاء بالثانوية التأهيلية عبد الله الشفشاوني بتمارة عملية المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا التي تعتبر أهم حلقة ضمن المساطر المنظمة لمجريات اختبارات الباكلوريا.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أجريت اليوم الأربعاء بالثانوية التأهيلية عبد الله الشفشاوني بتمارة عملية المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا التي تعتبر أهم حلقة ضمن المساطر المنظمة لمجريات اختبارات الباكلوريا.

 وتأتي هذه العملية ساعات قبل الاعلان عن النتائج النهائية لهذا الاستحقاق الوطني للتأكد من مطابقة النقط الممسوكة ضمن منظومة '' مسار'' مع النقط المتضمنة في أوراق التحرير.

وباشر هذه العملية حوالي 2892 أستاذ متمثلين في 912 لجنة وذلك في سبعة مراكز للمداولات بجهة الرباط سلا القنيطرة. وفي هذا الصدد، قال ابراهيم بنشرقي، المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعمالة الصخيرات تمارة، إنه بعد سلسلة من عمليات الضبط وتصحيح النقط التي تمت على صعيد المركز الجهوي لامتحانات جهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تتم بواسطة فريق محنك وله تجربة في عملية المراقبة وتدقيق النقط، تأتي محطة المداولات التي تعطي فرصة أخرى من أجل التدقيق والضبط للنقط حيث تشرف على هذه العمليات لجن يترأسها مفتشون كانوا قد أشرفوا على رئاسة مراكز التصحيح بالإضافة إلى مفتشين جهويين.

وأضاف بنشرقي أنه خلال هذه العملية يتم مطابقة نقط المدونة في المحاضر الجماعية مع النقط الممسوكة حيث تشرف على هذه العملية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة في إطار شعار ''صفر خطأ'' وفي إطار إعطاء المصداقية المستحقة للشهادات الوطنية.

وطبقا لمقتضيات المقرر الوزاري رقم 013-18 بتاريخ 27 أبريل 2018 في شأن مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2018، تجرى المداولات بالأرقام السرية للمترشحين، ويتم خلالها التأكد من مطابقة النقطة المعلن عنها من طرف المصحح بالاستناد إلى ورقة التحرير مع النقطة المدونة على محضر المداولات بالنسبة لكل مترشح.

 يذكر أن عدد المترشحين والمترشحات الرسميين الذين اجتازوا امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم دورة يونيو 2018 على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة بلغ ما مجموعه 116 ألف و901 مترشحا ومترشحة من بينهم 58 ألف و 537 مترشحا ومترشحة اجتازوا الامتحان الوطني ، و44 ألف و914 اجتازوا الامتحان الجهوي بالإضافة إلى 13 ألف و 450 مترشحا حرا.

وتعرف امتحانات الباكلوريا هذه السنة تعميم الاجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالاضافة الى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء، المترشحات والمترشحين من ذوي إعاقة ذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المرشحين البكالوريا التصحيح المداولات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر كَراب بالحي المحمدي بالبيضاء | مجتمع

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر ''كَراب'' بالحي المحمدي بالبيضاء

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات | مجتمع

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات

اكتظاظ .. أزيد من 83.000 سجين في سجون المملكة | مجتمع

اكتظاظ .. أزيد من 83.000 سجين في سجون المملكة

عاجل..استئنافية البيضاء تستدعي شاهدة جديدة في جريمة قتل البرلماني مرداسع | مجتمع

عاجل..استئنافية البيضاء تستدعي شاهدة جديدة في جريمة قتل البرلماني مرداسع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:توقيف عصابة خطيرة فيها بنات وولاد بمنطقة البرنوصي بالبيضاء تزامنا مع مباراة المغرب و البرتغال وهاكيفاش تدخلو رجال الحموشي | بــووز
منذ 40 دقيقة

بالفيديو:توقيف عصابة خطيرة فيها بنات وولاد بمنطقة البرنوصي بالبيضاء تزامنا مع مباراة المغرب و البرتغال وهاكيفاش تدخلو رجال الحموشي

تصريح طريف من شاب مغربي بسهرة موازين..جيت نشوف التيتيز فالسهرة فابور و المقاطعة كنصوبو فيها غير الخلوق | بــووز

تصريح طريف من شاب مغربي بسهرة موازين..جيت نشوف التيتيز فالسهرة فابور و المقاطعة كنصوبو فيها غير الخلوق

أبطــال مغاربة شاركوا في المونديال..اللاعب الدولي السابق الغزواني يستعيد ذكريات مونديال 1970 و هذا ما كان يقوم به الملك الراحل الحسن الثاني قبل المباريات | روبورتاج

أبطــال مغاربة شاركوا في المونديال..اللاعب الدولي السابق الغزواني يستعيد ذكريات مونديال 1970 و هذا ما كان يقوم به الملك الراحل الحسن الثاني قبل المباريات

حماس كبير للمغاربة استعدادا لمباراة البرتغال بالنشيط الوطني بموسكو | خارج البلاطو

حماس كبير للمغاربة استعدادا لمباراة البرتغال بالنشيط الوطني بموسكو

﻿

آخر المستجدات

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا | كاريكاتير شوف تيفي

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة | بوليتيك

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.