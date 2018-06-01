 اكتظاظ .. أزيد من 83.000 سجين في سجون المملكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة | بوليتيك

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا | كاريكاتير شوف تيفي

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة | بوليتيك

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح

عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس | حوادث و حقوق

عاجل..بعد الاستماع للشوافة..تأجيل أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر كَراب بالحي المحمدي بالبيضاء | مجتمع

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر ''كَراب'' بالحي المحمدي بالبيضاء

عاجل..القاضي يرفع أشغال جلسة المتورطين في جريمة قتل مرداس..والشوافة تكشف العديد من الحقائق | بوليتيك

عاجل..القاضي يرفع أشغال جلسة المتورطين في جريمة قتل مرداس..والشوافة تكشف العديد من الحقائق

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات | مجتمع

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات

عاجل..محامي الطرف المدني في ملف جريمة مرداس يصدم المتهم الرئيسي مشتري | بوليتيك

عاجل..محامي الطرف المدني في ملف جريمة مرداس يصدم المتهم الرئيسي ''مشتري''

مجلس الصحافة الذي نريد...!

اكتظاظ .. أزيد من 83.000 سجين في سجون المملكة

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 17:01 اكتظاظ .. أزيد من 83.000 سجين في سجون المملكة | مجتمع
اكتظاظ .. أزيد من 83.000 سجين في سجون المملكة
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمته الافتتاحية لتقديم تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لعام 2017، اليوم الأربعاء، إن عام 2017

شوف تيفي

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمته الافتتاحية لتقديم تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لعام 2017، اليوم الأربعاء، إن عام 2017 لم يكن سهلا، بالنظر إلى الإكراهات العديدة، التي لاتزال تلازم قطاع السجون.

وكشف التامك عن رقم قياسي جديد للساكنة السجنية تم تسجيله عند متم عام 2017، إذ تجاوز عدد المسجونين 83.000 سجين، ما يؤكد أنه على الرغم من المساعي إلى تحسين ظروف الإيواء، وتشييد سجون أكثر رحابة، فإن ظاهرة الاكتظاظ ستظل إشكالية هيكلية دائمة ما لم يتم تبني حلول جذرية للحد من الارتفاع المضطرد في عدد السجناء.

وأكد التامك أن ارتفاع عدد السجناء لا يتسبب فقط في ظاهرة الاكتظاظ، وإنما يؤثر، كذلك، بشكل سلبي في باقي الخدمات المقدمة لهم، والحقوق، التي من المفروض أن يتمتعوا بها، وفق المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون المنظم للسجون، وما يزيد من حدة هذا التأثير السلبي الاعتمادات المالية المخصصة سنويا للقطاع.

وفي الوقت الذي رفعت فيه بعض الهيئات الحقوقية مطالبا للتعجيل بإخراج العقوبات البديلة لمواجهة تزايد أعداد ساكنة السجون المغربية، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتقرير، يشخص وضع الاكتظاظ في مؤسساتها السجنية

وكانت هيآت حقوقية قد انتقدت تأخر الحكومة في تفعيل العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية في البلاد، وطالبت بضرورة تسريع إخراج عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، معتبرة أن استمرار الدولة في إيواء أزيد من 40 في المائة من الموقوفين احتياطيا في المؤسسات السجنية، لم يعد مقبولا، ويجب مراجعته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مندوبية السجون اكتظاظ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر كَراب بالحي المحمدي بالبيضاء | مجتمع

بالصور..رجال الحموشي يطيحون بأكبر ''كَراب'' بالحي المحمدي بالبيضاء

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات | مجتمع

القبض على شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار في المخدرات

قبل إعلان النتائج: إجراء المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا | مجتمع

قبل إعلان النتائج: إجراء المداولات النهائية الخاصة بالسنة الثانية باكلوريا

عاجل..استئنافية البيضاء تستدعي شاهدة جديدة في جريمة قتل البرلماني مرداسع | مجتمع

عاجل..استئنافية البيضاء تستدعي شاهدة جديدة في جريمة قتل البرلماني مرداسع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:توقيف عصابة خطيرة فيها بنات وولاد بمنطقة البرنوصي بالبيضاء تزامنا مع مباراة المغرب و البرتغال وهاكيفاش تدخلو رجال الحموشي | بــووز
منذ 42 دقيقة

بالفيديو:توقيف عصابة خطيرة فيها بنات وولاد بمنطقة البرنوصي بالبيضاء تزامنا مع مباراة المغرب و البرتغال وهاكيفاش تدخلو رجال الحموشي

تصريح طريف من شاب مغربي بسهرة موازين..جيت نشوف التيتيز فالسهرة فابور و المقاطعة كنصوبو فيها غير الخلوق | بــووز

تصريح طريف من شاب مغربي بسهرة موازين..جيت نشوف التيتيز فالسهرة فابور و المقاطعة كنصوبو فيها غير الخلوق

أبطــال مغاربة شاركوا في المونديال..اللاعب الدولي السابق الغزواني يستعيد ذكريات مونديال 1970 و هذا ما كان يقوم به الملك الراحل الحسن الثاني قبل المباريات | روبورتاج

أبطــال مغاربة شاركوا في المونديال..اللاعب الدولي السابق الغزواني يستعيد ذكريات مونديال 1970 و هذا ما كان يقوم به الملك الراحل الحسن الثاني قبل المباريات

حماس كبير للمغاربة استعدادا لمباراة البرتغال بالنشيط الوطني بموسكو | خارج البلاطو

حماس كبير للمغاربة استعدادا لمباراة البرتغال بالنشيط الوطني بموسكو

﻿

آخر المستجدات

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بعد ذبح تلميذ لزميله وسط مؤسسة تعليمية بقلعة السراغنة

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا | كاريكاتير شوف تيفي

بعد الاقصــاء..النحس يُطارد المنتخب المغربي بمونديال روسيا

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة | بوليتيك

الملك يعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل رجل مسن بالفقيه بنصالح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.