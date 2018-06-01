اكتظاظ .. أزيد من 83.000 سجين في سجون المملكة ﻿

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمته الافتتاحية لتقديم تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لعام 2017، اليوم الأربعاء، إن عام 2017

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قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمته الافتتاحية لتقديم تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لعام 2017، اليوم الأربعاء، إن عام 2017 لم يكن سهلا، بالنظر إلى الإكراهات العديدة، التي لاتزال تلازم قطاع السجون.

وكشف التامك عن رقم قياسي جديد للساكنة السجنية تم تسجيله عند متم عام 2017، إذ تجاوز عدد المسجونين 83.000 سجين، ما يؤكد أنه على الرغم من المساعي إلى تحسين ظروف الإيواء، وتشييد سجون أكثر رحابة، فإن ظاهرة الاكتظاظ ستظل إشكالية هيكلية دائمة ما لم يتم تبني حلول جذرية للحد من الارتفاع المضطرد في عدد السجناء.

وأكد التامك أن ارتفاع عدد السجناء لا يتسبب فقط في ظاهرة الاكتظاظ، وإنما يؤثر، كذلك، بشكل سلبي في باقي الخدمات المقدمة لهم، والحقوق، التي من المفروض أن يتمتعوا بها، وفق المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون المنظم للسجون، وما يزيد من حدة هذا التأثير السلبي الاعتمادات المالية المخصصة سنويا للقطاع.

وفي الوقت الذي رفعت فيه بعض الهيئات الحقوقية مطالبا للتعجيل بإخراج العقوبات البديلة لمواجهة تزايد أعداد ساكنة السجون المغربية، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتقرير، يشخص وضع الاكتظاظ في مؤسساتها السجنية

وكانت هيآت حقوقية قد انتقدت تأخر الحكومة في تفعيل العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية في البلاد، وطالبت بضرورة تسريع إخراج عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، معتبرة أن استمرار الدولة في إيواء أزيد من 40 في المائة من الموقوفين احتياطيا في المؤسسات السجنية، لم يعد مقبولا، ويجب مراجعته.