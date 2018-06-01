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المغرب يحتضن أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 16:58 المغرب يحتضن أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية | اقتصاد
المغرب يحتضن أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
من المرتقب أن يحتضن المغرب بمدينة الرباط من 9 إلى 13 يوليوز المقبل، أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة وفد هام للمنظمة يضم ممثلين من مستوى عال، وخبراء لمديريات العلاقات الدولية،

شوف تيفي

من المرتقب أن يحتضن المغرب بمدينة الرباط من 9 إلى 13 يوليوز المقبل، أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة وفد هام للمنظمة يضم ممثلين من مستوى عال، وخبراء لمديريات العلاقات الدولية، والحكامة العمومية، والتربية والتنمية الترابية والإحصاء.

وقد علم لدى المنظمة أن هذه الأيام ستتميز بتنظيم سلسلة من التظاهرات، تتوخى تقديم مشاريع التعاون، والإنجازات الملموسة التي تم تحقيقها في إطار برنامج –البلد،(المغرب – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي).

وستتيح هذه الأيام التي تنظم بتعاون مع عدة وزارات مغربية، من وضع حصيلة ثلاث سنوات للتعاون الغني، الذي تميز بإنجاز 16 مشروعا، خاصة في مجال النزاهة ومحاربة الرشوة، والحكامة الرقمية، والحوار الترابي، والمبادلات من القيمة المضافة، في إنتاج السلع والخدمات، أوتقييم النظام التعليمي.

ويتمحور برنامج هذه الأيام حول ثلاثة ميادين استراتيجية بالنسبة للمغرب، وهي التنافسية، والحكامة العمومية، والاندماج الاجتماعي.

كما يشتمل البرنامج على الخصوص على بحث أنشطة تعزيز القدرات، والاندماج في آليات الإحصاء التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمشاركة في تسع لجان، والانضمام إلى تسع آليات قانونية للمنظمة.

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