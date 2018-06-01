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سكووب...سجين بالسجن المحلي بأيت ملول مضرب عن الطعام يفارق الحياة...تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 16:58 سكووب...سجين بالسجن المحلي بأيت ملول مضرب عن الطعام يفارق الحياة...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
سكووب...سجين بالسجن المحلي بأيت ملول مضرب عن الطعام يفارق الحياة...تفاصيل مثيرة
لفظ معتقل بالسجن المحلي بأيت ملول أنفاسه الأخيرة يوم أمس الثلاثاء بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله منذ أسابيع عديدة في إضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم الصادر في

شوف تيفي:أكادير

لفظ معتقل بالسجن المحلي بأيت ملول أنفاسه الأخيرة يوم أمس الثلاثاء بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله منذ أسابيع عديدة في إضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم الصادر في حقه (10 سنوات)، وعلى الظروف التي يعيشها داخل المؤسسة السجنية.

وحسب مصدر مقرب من عائلة الهالك لقناة "شوف تيفي"، فإن الهالك تم الحكم عليه سنة 2015 بعشر سنوات في قضية تتعلق بالسكر العلني والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وله سوابق عديدة في مثل هذه القضايا وقضى على إثرها عقوبات سجنية سابقة.

وأوضح ذات المصدر لقناة "شوف تيفي"، أن الهالك المزداد سنة 1992 اشتكى أكثر من مرة من الحكم عليه بعشر سنوات واعتبره حكما قاسيا في حقه، غير أن شكواه لم تلق أي أذان صاغية، ليقرر بعدها الدخول في إضراب عن الطعام استمر لعدة أسابيع كشكل احتجاجي للضغط على الجهات المسؤولة لإعادة النظر في العقوبة التي صدرت في حقه، الشيء الذي تسبب كثيرا في تدهور حالته الصحية خاصة خلال شهر رمضان.

وأضاف مصدر آخر، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان دخلت على خط الإضراب الذي يخوضه السجين، وقامت بزيارته لثنيه عن الإضراب وإقناعه بالعدول عنه إلا أنه أصر على الإستمرار فيه ما أدى لتدهور حالته الصحية أكثر، ليجري نقله للمستشفى الجهوي الحسن الثاني 3 مرات كان آخرها يوم أمس 19 يونيو من أجل إنقاذه وإسعافه، إلا أن طول مدة إضرابه عن الطعام جعلت جسمه ينهار، ويسلم الروح لبارئها.

ومن جانبها تطالب عائلة الهالك بضرورة الإسراع في الإجراءات القانونية من أجل تمكينهم من جثة الفقيد للشروع في مراسم الدفن.

‫شوف تيفي

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