عاجل...هذا ماقررته المحكمة في حق مستخدم بشركة سامسونغ ﻿

قضت محكمة الجنايات بالبيضاء يوم أمس الثلاثاء بالحكم على أربعة أشخاص بالسجن بين ثمان سنوات وثمانية أشهر نافذة بتهمة السرقة وشراء المسروقات وإخفاء المسروقات.

شوف تيفي : فاطمة الزهراء رجمي

قضت محكمة الجنايات بالبيضاء يوم أمس الثلاثاء بالحكم على أربعة أشخاص بالسجن بين ثمان سنوات وثمانية أشهر نافذة بتهمة السرقة وشراء المسروقات وإخفاء المسروقات.

وبهذا الخصوص علمت قناة ''شوف تيفي'' أن قاضي محكمة الجنايات قد قرر حبس متهم بتهمة سرقة أزيد من 200 جهاز تلفاز من نوع سامسونغ والذي كان مستخدما بنفس الشركة بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة بعدما استغل عمله و قام بسرقة الأجهزة بمعية أحد أصدقائه والذي حكم عليه أيضا بـ 8 سنوات نافذة.

وفي نفس الملف قرر القاضي حبس صهر المتهم الثاني 8 أشهر نافذة بتهمة إخفاء المسروقات داخل أحد المستودعات التي يملكها والذي صرح أنه لم يكن لديه علم بالسرقة كما قضت هيئة الحكم في حق متهم رابع في نفس القضية بسنة ونصف نافذة لضلوعه في شراء الأجهزة المسروقة.