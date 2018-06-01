عاجل..استئنافية البيضاء تستدعي شاهدة جديدة في جريمة قتل البرلماني مرداسع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن هيئة الدفاع عن ''هشام مشتري'' المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ستتقدم خلال أشغال جلسة يومه الأربعاء 20 يونيو، باستئنافية البيضاء، بملتمسين، تم

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن هيئة الدفاع عن "هشام مشتري" المتهم الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ستتقدم خلال أشغال جلسة يومه الأربعاء 20 يونيو، باستئنافية البيضاء، بملتمسين، تم رفضهما في المرحلة الابتدائية من طرف الهيئة القضائية.

وأكد المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن "مشتري" ، ستتقدم بملتمس من أجل استدعاء شاهدة، وملتمس ثان للاستماع للذين تكفلوا بإجراء الخبرة على السلاح أداة الجريمة.

وأشار ذات المصدر إلى أن أشغال الجلسة، والتي ستنطلق بعد لحظات، ستعرف الاستماع لـ "الشوافة" صديقة أرملة مرداس، والمحكومة ب 10 سنوات ابتدائيا، عقب متابعتها بتهمة المشاركة.





