تفاصيل حصرية عن اعتقال راقصة أمازيغية معروفة بجهة سوس بعد ضبطها في وكر للدعارة بالدشيرة الجهادية ﻿

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن مصالح الأمن بمدينة الدشيرة الجهادية، أوقفت أول أمس الإثنين سيدة تشتغل في الميدان الفني رفقة عدد من المجموعات الموسيقية الأمازيغية والفنانين المعروفين بجهة

شوف تيفي:الدشيرة الجهادية

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن مصالح الأمن بمدينة الدشيرة الجهادية، أوقفت أول أمس الإثنين سيدة تشتغل في الميدان الفني رفقة عدد من المجموعات الموسيقية الأمازيغية والفنانين المعروفين بجهة سوس ك ''شيخة'' وراقصة بصحبة عدة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والدعارة والتحريض على الفساد.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاءت عملية توقيف المشتبه بهم رفقة ''الشيخة'' المعروفة، بعدما قام أحد المواطنين بإيداع شكاية لدى المصالح الأمنية يؤكد من خلالها أن سيارته تركها لأحد الأشخاص لقضاء غرض شخصي غير أنه تفاجأ بعدما تم إرجاعها له.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على هذه الشكاية قامت المصالح الأمنية بمباشرة تحقيقاتها التي أفضت إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور على السيارة أمام أحد المنازل التي ولج إليها المعني بالأمر رفقة أشخاص آخرين بينهم سيدة معروفة في الوسط الفني وتم ضبطهم في أوضاع مشبوهة.

هذا وجرى توقيف الكل واقتيادهم نحو مصلحة الديمومة لمباشرة التحقيقات الأولية معهم حول المنسوب لهم إذ تمت متابعتهم بتهم خيانة الأمانة والتحريض على الفساد وانتحال صفة شخص آخر واستدراج شخص من أجل ممارسة البغاء والتعاطي له بمقابل مادي وإعداد وكر للدعارة والفساد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.