 الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية يخوضون مسيرة وطنية يوم غد الخميس بمراكش ﻿
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الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية يخوضون مسيرة وطنية يوم غد الخميس بمراكش

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 15:29 الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية يخوضون مسيرة وطنية يوم غد الخميس بمراكش | مجتمع
الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية يخوضون مسيرة وطنية يوم غد الخميس بمراكش
في سياق الحدث الدولي البارز الذي تشهده مدينة مراكش أيام 21 و 22 و23 يونيو الجاري من خلال احتضانها منتدى الأمم المتحدة للوظيفة العمومية بحضور المؤسسات الدولية والحكومات وعمادات المدن والجامعات

شوف تيفي

في سياق الحدث الدولي البارز الذي تشهده مدينة مراكش أيام 21 و 22 و23 يونيو الجاري من خلال احتضانها منتدى الأمم المتحدة للوظيفة العمومية بحضور المؤسسات الدولية والحكومات وعمادات المدن والجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للمشاركة الحاشدة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية أمام المنتظم الدولي يوم غد الخميس 21 يونيو ، ابتداء من الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب دكالة في اتجاه ساحة البريد بـ ''جيليز'' قرب ملعب الحارثي بمراكش.

وتنظم هذه المسيرة الاحتجاجية الوطنية تنديدا بما أسماه بيان التنسيقية، والذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، بالسياسة الترقيعية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على الهشاشة والمسلسل الممنهج لتفكيك الوظيفة العمومية.

إذ شدد ذات البيان، بأن الظرفية التي ينعقد فيها هذا المنتدى تتزامن والهجوم الممنهج والمستمر على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية عموما، ودكاترة القطاع على وجه الخصوص من خلال استمرار الوزارة في تدبيرها المكرس للحيف والإقصاء الممنهج إزاء ملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية، وتبنيها سياسة الحلول الترقيعية وما يستتبعها من هدر مقصود للمال العام.

كما أكد بيان التنسيقية، بأن التحقيق الفعلي والشامل لأهداف التنمية يقتضي وقف الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية وتثمين رأسمالها البشري من خلال إنصاف دكاترتها والدعم الحقيقي والمستدام للبحث العلمي وتكوين الأطر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش دكاترة وزارة التربية الوطنية مسيرة

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