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لاعب الوداد البيضاوي السابق ''سمير صرصار'' يوقع لهذا النادي للإشراف على تدريبه

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 15:24 لاعب الوداد البيضاوي السابق سمير صرصار يوقع لهذا النادي للإشراف على تدريبه | سبور
لاعب الوداد البيضاوي السابق ''سمير صرصار'' يوقع لهذا النادي للإشراف على تدريبه
كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن لاعب الوداد البيضاوي السابق ''سمير صرصار'' وقع بشكل رسمي يوم أمس عقدا بموجبه سيشرف الموسم المقبل على تدريب فريق ''أمل تيزنيت'' لكرة القدم الممارس بالقسم الثاني

شوف سبور:أحمد الهلالي

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن لاعب الوداد البيضاوي السابق ''سمير صرصار'' وقع بشكل رسمي يوم أمس عقدا بموجبه سيشرف الموسم المقبل على تدريب فريق ''أمل تيزنيت'' لكرة القدم الممارس بالقسم الثاني هواة شطر الجنوب.

ويأتي تعاقد فريق أمل تيزنيت مع سمير صرصار بعدما عانى في الموسم الماضي الأمرين وتمكن بشق الأنفس من ضمان البقاء ضمن القسم الثاني هواة بعد انتصاره في آخر مقابلة على ''العطاوية'' بقيادة المدرب ''لعلي أولحاج''.

وحسب مصادر مسؤولة من داخل قلعة ''الأمل'' ، فالنادي يطمح من خلال جلبه للمدرب ''صرصار'' على تحقيق نتائج إيجابية واللعب على الأدوار الطلائعية من أجل البصم على موسم كروي يشرف الجمهور التيزنيتي العريض وإعادة التوهج للفريق بتحقيقه للصعود للأقسام الموالية، بالاستعانة بتجربة وحنكة ''سمير صرصار'' في هذا المجال خاصة وأنه تمكن من تحقيق مبتغى الصعود مع نادي ''وداد قلعة السراغنة'' الموسم الماضي بعدما صعد للقسم الأول هواة.

يشار أن ''سمير صرصار'' بدأ مشواره الكروي كلاعب لكرة القدم وبرز اسمه بنادي الوداد البيضاوي لمواسم عدة قبل أن يحمل قميص كل من حسنية أكادير والكوكب المراكشي والمغرب التطواني والمغرب الفاسي واتحاد طنجة وأولمبيك مراكش، وبعدما أنهى مسيرته الكروية كلاعب، ولج عالم التدريب، وأشرف على تدريب كل من فريق رجاء أكادير الممارس بأقسام الهواة و أولمبيك اليوسفية، ثم وداد قلعة السراغنة الذي حقق معه الصعود الموسم الماضي للقسم الأول هواة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت لاعب الوداد البيضاوي سمير صرصار يوقع أمل تيزنيت تدريب إشراف

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