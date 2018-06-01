 محكمة إيطالية تخفض عقوبة شاب إيطالي إلى النصف بعدما قتل مهاجرا مغربيا ﻿
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محكمة إيطالية تخفض عقوبة شاب إيطالي إلى النصف بعدما قتل مهاجرا مغربيا

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 15:16 محكمة إيطالية تخفض عقوبة شاب إيطالي إلى النصف بعدما قتل مهاجرا مغربيا | دولي
محكمة إيطالية تخفض عقوبة شاب إيطالي إلى النصف بعدما قتل مهاجرا مغربيا
قررت محكمة الاستئناف بمدينة روما خفض الحكم الذي أُدين به مواطن إيطالي إلى خمس سنوات وستة أشهر وعشرين يوماً بعد متابعته بتُهمة قتل مهاجر مغربي.

شوف تيفي

قررت محكمة الاستئناف بمدينة روما خفض الحكم الذي أُدين به مواطن إيطالي إلى خمس سنوات وستة أشهر وعشرين يوماً بعد متابعته بتُهمة قتل مهاجر مغربي.

ووفق تقارير دولية، فإن المحكمة الإيطالية خفضت الحكم الصادر عن القاتل بعدما كان مُدانا بعشر سنوات سجناً وثمانية أشهر سجناً نافذاً.

وكان الجاني الإيطالي، قد أقدم على قتل الشاب المغربي الذي كان يُدعى عبد العزيز فتخاني سنة 2016 بعدما قام الأول رفقة زوجته باقتحام منزل المغربي التابع للمساكن الشعبية التي تمنحها الدولة الإيطالية لذوي الدخل الضعيف، ما أثار رد فعل المهاجر المغربي الذي حاول منعهما من ذلك.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وأمام هذا الأمر، قام الإيطالي برمي كرسي على المغربي ما نتج عنه إصابة بليغة على مستوى الرأس ليفارق الحياة بعد بضعة أيام.

ومن جهتها، كانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت الجاني وأدانته المحكمة بعشر سنوات سجناً وثمانية أشهر سجناً نافذاً، لتقرر خفض حكمه إلى خمس سنوات وستة أشهر وعشرين يوماً.

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شوف تيفي روما السجن مهاجر الحكم المحكمة الجنائية الابتدائية

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