مصالح الأمن تدخل على خط فيديو احتجاز ممرض وحارس أمن خاص داخل مستشفى محلي بأولاد تايمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت دخلت على خط الفيديو الذي جرى تداوله يوم أمس الثلاثاء عبر عدة مواقع وصفحات فيسبوكية والذي يظهر أحد الأشخاص

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت دخلت على خط الفيديو الذي جرى تداوله يوم أمس الثلاثاء عبر عدة مواقع وصفحات فيسبوكية والذي يظهر أحد الأشخاص يقوم باحتجاز ممرض وحارس أمن خاص داخل مستشفى محلي بأولاد تايمة ويوثق عمليته بتقنية البث المباشر على الفيسبوك.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أنه فور انتشار الفيديو بشكل كثيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وظروف تصوير الفيديو، حيث تم الانتقال للمستشفى المحلي، وجرى الاستماع للممرض وحارس الأمن الخاص، اللذين ظهرا على شريط الفيديو، وأنجز محضر رسمي في النازلة.

وأضافت ذات المصادر، أن البحث الذي فتحته مصالح الأمن في النازلة بين أن الشخص الذي قام بتوثيق الفيديو كان في حالة غير طبيعية، وعرض سلامة الممرض والحارس للخطر، إذ تم تحديد هويته التي كشفت أنه من ذوي السوابق العدلية، وحررت في حقه مذكرة بحث من أجل إيقافه، بعدما اختفى عن الأنظار فور انتشار الفيديو بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر، أن عددا من الصفحات الفيسبوكية قامت يوم أمس الثلاثاء بنشر فيديو خطير، يظهر شخصا في حالة غير طبيعية يقتحم مستشفى محليا بأولاد تايمة، ويقدم على احتجاز ممرض وحارس أمن خاص، موجها لهما سيلا من الشتائم والكلمات النابية، مهددا إياهما بالاعتداء عليهما، وقام بتوثيق عمليته الإجرامية ببث الفيديو عبر ''اللايف'' بالفيسبوك، وهو ما خلف موجة من ردود الفعل المتباينة بين النشطاء الفيسبوكيون.