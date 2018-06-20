صادم وبالفيديو والصور..صحاب شرع اليد سلخو جوج مغربيات بسبب لباسهم المثير ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة تعرض فتاتين للضرب على يد مجموعة من الأشخاص بسبب ارتدائهما لملابس مثيرة، تظهر مناطق حساسة من

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة تعرض فتاتين للضرب على يد مجموعة من الأشخاص بسبب ارتدائهما لملابس مثيرة، تظهر مناطق حساسة من جسديهما.

وحسب ناشري الفيديو وبعض الصور، فإن فصول الواقعة، جرت نهاية الأسبوع المنصرم بالقرب من أحد المطاعم بمدينة طنجة، حيث تعرضت الفتاتان للاعتداء على يد ''صحاب شرع اليد''، ما جعلهما تفران خوفا على حياتهما.

وفور تداول الفيديو، تفاعل نشطاء، حيث طالبوا بفتح تحقيق في النازلة للتأكد إن كانت بالفعل قد جرت فصولها بمدينة طنجة، ومحاسبة المتورطين في هذا الاعتداء الخطير.