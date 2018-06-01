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صادم..رفضت الزواج به فقتلها بدم بارد +فيديو مروع

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 14:43 صادم..رفضت الزواج به فقتلها بدم بارد +فيديو مروع | دولي
صادم..رفضت الزواج به فقتلها بدم بارد +فيديو مروع
أقدم شاب، خلال الأسبوع الجاري، على قتل فتاة تبلغ من العمر قيد حياتها 18 سنة، من خلال إطلاق الرصاص عليها على مستوى الرأس بباكستان، وذلك انتقاما منها لأنها رفضت الزواج به.

''شوف تيفي''

أقدم شاب، خلال الأسبوع الجاري، على قتل فتاة تبلغ من العمر قيد حياتها 18 سنة، من خلال إطلاق الرصاص عليها على مستوى الرأس بباكستان، وذلك انتقاما منها لأنها رفضت الزواج به.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''The News'' الباكستانية فإن الشاب يعمل حارسا في شركة للحافلات، وكانت الفتاة تعمل معه في الشركة نفسها، واقترح عليها الزواج منه، لكنها رفضت ذلك، وانتقاما منها لاحقها بعد انتهاء فترة العمل، ثم أطلق النار على رأسها، لتفارق الحياة على الفور.

وأوضحت الصحيفة المذكورة أن حراس الشركة التي يعمل بها الشاب، تمكنوا من إيقافه وتسليمه للشرطة، مشيرة إلى أن الضحية كانت المعيلة الوحيدة لأسرتها.

‫شوف تيفي

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