شوفو الحكرة..شخصان مدججان بالسيوفا شرملو شاب وسط مقهى بأبي الجعد وخلاوه كلو دمايات بين الحياة والموت ﻿

تعرض شاب، أمس الثلاثاء 19 يونيو، لاعتداء جد خطير، حيث قام شخصان مدججان بالسيوف بالهجوم عليه وسط مقهى توجد بالقرب من محطة أبي الجعد، ما تسبب في إصابته بجروح جد خطيرة خاصة على مستوى الرأس.

''شوف تيفي''

تعرض شاب، أمس الثلاثاء 19 يونيو، لاعتداء جد خطير، حيث قام شخصان مدججان بالسيوف بالهجوم عليه وسط مقهى توجد بالقرب من محطة أبي الجعد، ما تسبب في إصابته بجروح جد خطيرة خاصة على مستوى الرأس.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر لحظة مصارعة الضحية للموت وسط المستشفى، نظرا لفقدانه لكمية كبيرة من الدماء، نتيجة الجروح البليغة التي أصيب بها.

وحسب ناشري الفيديو فإن المعتديين، تورطا كذلك في الاعتداء على مجموعة من الأشخاص، وقد تم نقل أربعة ضحايا للمستشفى، أصيبوا كذلك بطعنات جد خطيرة في مناطق مختلفة من أجسادهم.