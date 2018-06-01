عاجل..تأخير أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس بسبب مباراة المنتخب المغربي ﻿

قرر القاضي المكلف بالبث في ملف المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، تأخير أشغال الجلسة إلى غاية نهاية المباراة التي تجمع في هذه اللحظات المنتخب

"شوف تيفي"

قرر القاضي المكلف بالبث في ملف المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، تأخير أشغال الجلسة إلى غاية نهاية المباراة التي تجمع في هذه اللحظات المنتخب المغربي بخصمه المنتخب البرتغالي ضمن منافسات كأس العالم.

وأكد مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن القاضي اتخذ هذا القرار بتشاور مع المحامين المرتبطين بهذا الملف، والذين التمسوا التأخير إلى غاية نهاية المباراة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أشغال الجلسة، تعرف حضور جميع المتهمين، ويتعلق الأمر ب "وفاء" أرملة مرداس، والمتهم الرئيسي هشام مشتري؛ و "الشوافة" و "حمزة.مقبول"