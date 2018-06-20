شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالحي المحمدي بالبيضاء+صور ﻿

أقدم شاب في عقده الثاني على إنهاء حياته بطريقة بشعة، عصر أمس الثلاثاء 19 يونيو، من خلال رمي نفسه من سطح منزل أسرته المتواجد بدار لمان بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

أقدم شاب في عقده الثاني على إنهاء حياته بطريقة بشعة، عصر أمس الثلاثاء 19 يونيو، من خلال رمي نفسه من سطح منزل أسرته المتواجد بدار لمان بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر مطلع فإن شابا يعاني من اضطرابات نفسية، أقدم على رمي نفسه من أعلى سطح منزل أسرته، ليرتطم بقوة كبيرة بسيارة مركونة أمام المنزل، ما تسبب في وفاته على الفور، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث، أثار رعب وهلع جيران الشاب، نظرا لبشاعة الواقعة، مشيرا إلى أن مصالح الأمن والسلطات المحلية، حلت بمكان الحادث فور وقوعه، حيث تمت معاينة جثة الشاب التي تم نقلها إلى مستودع الأموات.