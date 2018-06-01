عاجل.. مطاردة هوليودية لشاب وفتاة على سيارة والبوليس جبدو الفرادا بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، من إيقاف شاب وفتاة، مبحوث عنهما داخل سيارة من نوع ''داسيا'' بيضاء اللون، وذلك عقب مطاردة هوليودية، جرت فصولها بحي مبارك بالمجموعة 48 بالبرنوصي

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية قبل قليل من يومه الأربعاء 20 يونيو، من إيقاف شاب وفتاة، مبحوث عنهما داخل سيارة من نوع "داسيا" بيضاء اللون، وذلك عقب مطاردة هوليودية، جرت فصولها بحي مبارك بالمجموعة 48 بالبرنوصي بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الشاب والفتاة المنتميين لعصابة إجرامية مبحوث عنهما، متورطان في تنفيذ عمليات سرقة، حاولا الفرار بواسطة السيارة، ما دفع بعناصر فرقة الدراجين إلى إشهار سلاحهم الوظيفي من أجل إيقافهما.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تم اقتيادهما للتحقيق معهما قبل وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.





