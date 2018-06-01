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طقس حار يصل ل 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 09:00 طقس حار يصل ل 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
طقس حار يصل ل 40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب-الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب-الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية، كما ستظهر سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقد تمتد حتى الهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط.

وعدا ذلك، ستكون السماء غائمة جزئيا بالشمال-الغربي للبلاد.

أما بباقي جهات المملكة، فستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بشمال الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للملكة وبجنوب المنطقة الشرقية، غير أنها ستهب من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و32 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال-الغربي للأقاليم الصحراوية، وما بين 30 و36 درحة بجنوب المنطقة الشرقية وسهول السايس وتادلة وتانسيفت والرحامنة وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 35 و40 درجة بالجنوب-الشرقي وبشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز والسواحل الأطلسية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطقس الحرارة الرحامنة الأقاليم الصحراوية

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