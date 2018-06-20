حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة يعرض حياة عامل للإنعاش للخطر والمجلس الجماعي في قفص الاتهام ''صور'' ﻿

تعرض عامل تابع للإنعاش الوطني بجماعة أولاد تايمة صباح اليوم لاختناق شديد أثناء قيامه بعملية إطفاء ما تبقى من الحريق المهول الذي أتى على سوق للمتلاشيات بأولاد تايمة.

شوف تيفي:أولاد تايمة

تعرض عامل تابع للإنعاش الوطني بجماعة أولاد تايمة صباح اليوم لاختناق شديد أثناء قيامه بعملية إطفاء ما تبقى من الحريق المهول الذي أتى على سوق للمتلاشيات بأولاد تايمة.

وحسب ما عاينته قناة ''شوف تيفي'' فقد كان العامل ينخرط إلى جانب عدد من التجار في تنظيف مخلفات الحريق وإطفاء بعض الشررات المتبقية بكل تفاني وجهد بالرغم من الحالة الاجتماعية المزرية التي يعيش في ظلها عمال الإنعاش بالمدينة جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية منذ أزيد من 3 أشهر، وبالرغم من كل هذه الظروف أبى العامل إلا أن يقوم بواجبه بكل إخلاص ونكران للذات ما جعله يعرض نفسه للخطر جراء الأدخنة المتصاعدة من بقايا السلع والبضائع المحترقة ويختنق بشكل مفاجئ ليسقط على الأرض مخلفا حالة من الهلع والذعر وسط التجار والمواطنين الذين تحلقوا حوله.

هذا، وفور وقوع الحادث تم نقل الضحية صوب المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات الضرورية.

وعلاقة بذات الموضوع استنكر عدد من التجار المتضررين التهاون وعدم اللامبالاة التي تعامل بها المجلس الجماعي لأولاد تايمة مع الحريق، حيث أكد عدد من التجار لقناة ''شوف تيفي'' أن المجلس الجماعي لم يقم بدوره كما ينبغي تجاههم في هذه الكارثة التي لحقت بهم إذ اكتفى فقط بارسال جرار وبعض عمال الإنعاش مخاطرا بحياتهم من أجل تنظيف مخلفات الحريق ووسط ظروف مأساوية تنعدم فيها أبسط شروط السلامة الصحية، وهو ما خلف اختناق العامل .