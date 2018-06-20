 حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة يعرض حياة عامل للإنعاش للخطر والمجلس الجماعي في قفص الاتهام ''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة يعرض حياة عامل للإنعاش للخطر والمجلس الجماعي في قفص الاتهام صور | حوادث و حقوق

حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة يعرض حياة عامل للإنعاش للخطر والمجلس الجماعي في قفص الاتهام

بعد فضيحة صفحة كلامور مغربيات يتأسفن..مبقيناش قادرين نحطو تصاورنا فالفايسبوك |

بعد فضيحة صفحة ''كلامور'' مغربيات يتأسفن..مبقيناش قادرين نحطو تصاورنا فالفايسبوك

بالفيديو.. لص يسرق هاتف سيدة على المباشر في واضحة النهار بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. لص يسرق هاتف سيدة على المباشر في واضحة النهار بالبيضاء

السيبة في حي سيدي موسى بسلا.. عصابة تروع الساكنة بالأسلحة البيضاء والكلاب وتذبح شابا في مقتبل العمر | حوادث و حقوق

السيبة في حي سيدي موسى بسلا.. عصابة تروع الساكنة بالأسلحة البيضاء والكلاب وتذبح شابا في مقتبل

شجار حاد يتحول لجريمة قتل بإقليم الدريوش | حوادث و حقوق

شجار حاد يتحول لجريمة قتل بإقليم الدريوش

صادم.. أب لاح ولدو فالفران ديال الخبز وحرقو بتازة | حوادث و حقوق

صادم.. أب لاح ولدو فالفران ديال الخبز وحرقو بتازة

عاجــــل :انهــيار سقف منزل بالمدينة القديمة على سيدة حامل وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجــــل :انهــيار سقف منزل بالمدينة القديمة على سيدة حامل وهاشنو وقع

في محاكمة الزفزافي ورفاقه.. محامي الدولة يكشف مفهوم الحكامة الأمنية ويذكر بسنوات الجمر والرصاص.. وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

في محاكمة الزفزافي ورفاقه.. محامي الدولة يكشف مفهوم الحكامة الأمنية ويذكر بسنوات الجمر والرصاص..

في مرافعة تاريخية.. المحامي طبيح: الدولة تصالحت مع مواطنيها بدستور 2011 وهي دولة اليوم التي أنوب عنها..وهاشنو قال على الزفزافي | بوليتيك

في مرافعة تاريخية.. المحامي طبيح: ''الدولة تصالحت مع مواطنيها بدستور 2011 وهي دولة اليوم التي أنوب

مجلس الصحافة الذي نريد...!

حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة يعرض حياة عامل للإنعاش للخطر والمجلس الجماعي في قفص الاتهام ''صور''

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 01:57 حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة يعرض حياة عامل للإنعاش للخطر والمجلس الجماعي في قفص الاتهام صور | حوادث و حقوق
حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة يعرض حياة عامل للإنعاش للخطر والمجلس الجماعي في قفص الاتهام ''صور''
تعرض عامل تابع للإنعاش الوطني بجماعة أولاد تايمة صباح اليوم لاختناق شديد أثناء قيامه بعملية إطفاء ما تبقى من الحريق المهول الذي أتى على سوق للمتلاشيات بأولاد تايمة.

شوف تيفي:أولاد تايمة

تعرض عامل تابع للإنعاش الوطني بجماعة أولاد تايمة صباح اليوم لاختناق شديد أثناء قيامه بعملية إطفاء ما تبقى من الحريق المهول الذي أتى على سوق للمتلاشيات بأولاد تايمة.

وحسب ما عاينته قناة ''شوف تيفي'' فقد كان العامل ينخرط إلى جانب عدد من التجار في تنظيف مخلفات الحريق وإطفاء بعض الشررات المتبقية بكل تفاني وجهد بالرغم من الحالة الاجتماعية المزرية التي يعيش في ظلها عمال الإنعاش بالمدينة جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية منذ أزيد من 3 أشهر، وبالرغم من كل هذه الظروف أبى العامل إلا أن يقوم بواجبه بكل إخلاص ونكران للذات ما جعله يعرض نفسه للخطر جراء الأدخنة المتصاعدة من بقايا السلع والبضائع المحترقة ويختنق بشكل مفاجئ ليسقط على الأرض مخلفا حالة من الهلع والذعر وسط التجار والمواطنين الذين تحلقوا حوله.

هذا، وفور وقوع الحادث تم نقل الضحية صوب المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات الضرورية.

وعلاقة بذات الموضوع استنكر عدد من التجار المتضررين التهاون وعدم اللامبالاة التي تعامل بها المجلس الجماعي لأولاد تايمة مع الحريق، حيث أكد عدد من التجار لقناة ''شوف تيفي'' أن المجلس الجماعي لم يقم بدوره كما ينبغي تجاههم في هذه الكارثة التي لحقت بهم إذ اكتفى فقط بارسال جرار وبعض عمال الإنعاش مخاطرا بحياتهم من أجل تنظيف مخلفات الحريق ووسط ظروف مأساوية تنعدم فيها أبسط شروط السلامة الصحية، وهو ما خلف اختناق العامل .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أولاد تايمة مجلس جماعي حريق سوق المتلاشيات تعرض عامل الإنعاش اختناق قفص الاتهام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. لص يسرق هاتف سيدة على المباشر في واضحة النهار بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. لص يسرق هاتف سيدة على المباشر في واضحة النهار بالبيضاء

السيبة في حي سيدي موسى بسلا.. عصابة تروع الساكنة بالأسلحة البيضاء والكلاب وتذبح شابا في مقتبل العمر | حوادث و حقوق

السيبة في حي سيدي موسى بسلا.. عصابة تروع الساكنة بالأسلحة البيضاء والكلاب وتذبح شابا في مقتبل العمر

شجار حاد يتحول لجريمة قتل بإقليم الدريوش | حوادث و حقوق

شجار حاد يتحول لجريمة قتل بإقليم الدريوش

صادم.. أب لاح ولدو فالفران ديال الخبز وحرقو بتازة | حوادث و حقوق

صادم.. أب لاح ولدو فالفران ديال الخبز وحرقو بتازة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..جد مؤلم...عامل إنعاش يسقط مغمى عليه أثناء إطفائه حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..جد مؤلم...عامل إنعاش يسقط مغمى عليه أثناء إطفائه حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة

بعد الهجوم عليهم بالكلاب و الأسلحة البيضاء..سكان السالمية بالبيضاء يطالبون بتوفير الأمن..بغينا الحماية حيث تقهرنا | خارج البلاطو

بعد الهجوم عليهم بالكلاب و الأسلحة البيضاء..سكان السالمية بالبيضاء يطالبون بتوفير الأمن..بغينا الحماية حيث تقهرنا

بالفيديو.. من المغرب مواطن سينغالي فرحان بفوز منتخب بلاده في مونديال روسيا وها شنو قال | خارج البلاطو

بالفيديو.. من المغرب مواطن سينغالي فرحان بفوز منتخب بلاده في مونديال روسيا وها شنو قال

كــارثة بالمدينة القديمة بالبيضاء..انهيار سقف منزل على سيدة حامل+ تصريحات الجيران | خارج البلاطو

كــارثة بالمدينة القديمة بالبيضاء..انهيار سقف منزل على سيدة حامل+ تصريحات الجيران

﻿

آخر المستجدات

حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة يعرض حياة عامل للإنعاش للخطر والمجلس الجماعي في قفص الاتهام صور | حوادث و حقوق
منذ 38 دقيقة

حريق سوق المتلاشيات بأولاد تايمة يعرض حياة عامل للإنعاش للخطر والمجلس الجماعي في قفص الاتهام

بعد فضيحة صفحة كلامور مغربيات يتأسفن..مبقيناش قادرين نحطو تصاورنا فالفايسبوك |

بعد فضيحة صفحة ''كلامور'' مغربيات يتأسفن..مبقيناش قادرين نحطو تصاورنا فالفايسبوك

بالفيديو.. لص يسرق هاتف سيدة على المباشر في واضحة النهار بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. لص يسرق هاتف سيدة على المباشر في واضحة النهار بالبيضاء

السيبة في حي سيدي موسى بسلا.. عصابة تروع الساكنة بالأسلحة البيضاء والكلاب وتذبح شابا في مقتبل العمر | حوادث و حقوق

السيبة في حي سيدي موسى بسلا.. عصابة تروع الساكنة بالأسلحة البيضاء والكلاب وتذبح شابا في مقتبل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.