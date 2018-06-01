السيبة في حي سيدي موسى بسلا.. عصابة تروع الساكنة بالأسلحة البيضاء والكلاب وتذبح شابا في مقتبل العمر ﻿

قامت عصابة مكونة من حوالي ثمانية أشخاص أمس الإثنين بالاعتداء على شاب عشريني بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير بحي سيدي موسى بمدينة سلا.

شوف تيفي

قامت عصابة مكونة من حوالي ثمانية أشخاص أمس الإثنين بالاعتداء على شاب عشريني بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير بحي سيدي موسى بمدينة سلا.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن الشاب الضحية الذي كان مارا من الحي المذكور تفاجأ بالإعتداء الذي تعرض له على يد العصابة المذكورة التي تروع الساكنة بواسطة الأسلحة البيضاء والكلاب، حيث تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى في حالة جد خطيرة بسبب الجرح الغائر الذي تسببت له فيه العصابة على مستوى العنق.

وأضافت ذات المصادر، أن ساكنة حي سيدي موسى تُعاني من هذه السلوكات التي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياتهم، مطالبين من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني بالتدخل والقبض على أفراد العصابة الذين باتوا يتخذون « الكريساج » كمهنة لهم.