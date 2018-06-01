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شجار حاد يتحول لجريمة قتل بإقليم الدريوش

بتاريــخ : 20 يونيو 2018 / 00:25 شجار حاد يتحول لجريمة قتل بإقليم الدريوش | حوادث و حقوق
شجار حاد يتحول لجريمة قتل بإقليم الدريوش
شهد دوار القضيا الواقع تحت نفوذ جماعة ''دار الكبداني'' التابعة ترابيا لعمالة إقليم الدريوش ليلة الإثنين-الثلاثاء جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على إثر اندلاع شجار حاد بينه وبين

شوف تيفي

شهد دوار القضيا الواقع تحت نفوذ جماعة ''دار الكبداني'' التابعة ترابيا لعمالة إقليم الدريوش ليلة الإثنين-الثلاثاء جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على إثر اندلاع شجار حاد بينه وبين الجاني.

ووفق مصادر محلية، فإن الهالك دخل في شنآن مع الجاني ليتحول الأمر إلى جريمة قتل، بعدما أقدم الأخير على قتل الشاب العشريني بواسطة سلاح أبيض، ليلقى مصرعه على الفور متأثرا بالطعنات التي تلقاها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني أُصيب بدوره بجروح وُصفت بالخطيرة، غير أن أسباب وقوع الجريمة ما تزال مجهولة.

هذا وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي ، بينما باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقها لتحديد ظروف وملابسات الجريمة.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي طعنة دار الكبداني قتل الدريوش

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