 في مرافعة تاريخية.. المحامي طبيح: ''الدولة تصالحت مع مواطنيها بدستور 2011 وهي دولة اليوم التي أنوب عنها''..وهاشنو قال على الزفزافي ﻿
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في مرافعة تاريخية.. المحامي طبيح: ''الدولة تصالحت مع مواطنيها بدستور 2011 وهي دولة اليوم التي أنوب عنها''..وهاشنو قال على الزفزافي

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 19:28 في مرافعة تاريخية.. المحامي طبيح: الدولة تصالحت مع مواطنيها بدستور 2011 وهي دولة اليوم التي أنوب عنها..وهاشنو قال على الزفزافي | بوليتيك
في مرافعة تاريخية.. المحامي طبيح: ''الدولة تصالحت مع مواطنيها بدستور 2011 وهي دولة اليوم التي أنوب عنها''..وهاشنو قال على الزفزافي
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة و تغيب عنها المتهمون وحضر دفاعهم وعائلاتهم وبعض

شوف تيفي : محمد القاسمي

 

واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة و تغيب عنها المتهمون وحضر دفاعهم وعائلاتهم وبعض الحقوقيين كما حضرها دفاع الطرف المدني وممثل الوكالة القضائية للمملكة المغربية.

وأعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني في شخص المحامي إبراهيم الراشدي الذي أدلى بمذكرة وذكر بمفاجأته بالصمت الذي فرضه الزفزافي على المحامين وقاطعته المحامية الوديع عن دفاع المعتقلين خارقة بذلك قانون الصمت المذكور ، حيث رد عليها الراشدي بكونها خرقت تعليمات الزفرافي، وبعد ذلك أعطيت الكلمة للمحامي عبد الكبير طبيح نيابة عن الدولة المغربية وعن الضحايا من القوات العمومية.

وأسهب طبيح في مناقشة قانونية تأمين الدفاع عن الدولة وذكر بكون هذه المحاكمة وبحكم تجربته المتواضعة عرفت استثناءات من بينها مقاطعة الجلسات وسحب الكلمة من المحامين وهو حدث جديد لم يستوعبه المحامون ، كذلك المتهمون رافعوا عن أنفسهم كتابة وشفهيا واستفادوا من كافة شروط المحاكمة العادلة ، بل استعملوا مفاهيم مقتبسة من مذكرات دفاعهم على حد قوله.

وذكر طبيح بكون الدولة ليست لها خصومة مع المتهمين وإنما هؤلاء المعتقلين المتابعين لهم خصومة مع القانون ، كذلك من بين الاستثناءات هو أن هذه المحاكمة الأولى في تاريخ استقلال النيابة العامة وترجمة التحول الجديد في تنزيل الآليات الدستورية ...

واسترسل قائلا: ''في سنة 1981 ارتفعت الأسعار بنسبة 50 في المائة، فخرجت الاحتجاجات، نزل الجيش بالرصاص الحي، هذه هي المقاربة الأمنية، لكن أثناء اعتقال ناصر الزفزافي، عندما اصطدم الأمن بالمتظاهرين تراجعوا ولم يصطدموا بالمتظاهرين'' معتبرا أن هذه هي ''الحكامة الأمنية'' ، مردفا ''ليس هنالك امتياز لرجال الأمن والدرك والقوات المساعدة هم من الطبقة الشعبية وربما يعيشون معاناة أكثر...'' واعتبر أن رجال الأمن لم يتدخلوا يوم أحداث الجمعة، فقد أعطيت لهم أوامر بإيقاف الزفزافي الشيء الذي لم يستطيعوا أن يقومو به عندما اصطدموا بالمتظاهرين فتراجعوا.

وطرح ذات المتحدث أسئلة متعددة من بينها ''هل رجال الأمن قاموا بواجبهم في إطار الشرعية والمشروعية ...؟''، مضيفا أن رجال الأمن اشتغلوا في قلب القانون والدستور ولم يطبقوا القانون حينما احجموا عن استعمال العنف وهذا ما يسمى في الفقه القانوني والدستوري الاعتمادي (الحكامة الأمنية) وليست المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة في 1965 و 1981 ''زمن الجمر والرصاص'' ، قائلا أن الدولة تصالحت مع مواطنيها بفضل مناضليها الشرفاء حيث استطاع المغاربة قراءة الصفحات المظلمة وطيها بدستور 2011 ، وهي دولة اليوم التي أنوب عنها.

  

 

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شوف تيفي المغرب عبد الكبير طبيح محامي الدولة الزفزافي

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