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هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 19:00 هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا | اقتصاد
هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا
قدمت شركة موتور أسطولا يتألف من 530 مركبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمساعدة في إدارة فعاليات بطولة كأس العالم 2018 .

شوف تيفي

قدمت شركة موتور أسطولا يتألف من 530 مركبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمساعدة في إدارة فعاليات بطولة كأس العالم 2018 .

وجرت مراسيم تسليم السيارات يوم 31 ماي في ملعب لوزنيكي في العاصمة الروسية موسكو في احتفالية ألقت الضوء على علاقة الشراكة المتينة التي تجمع بين هيونداي موتور والفيفا.

وقامت هيونداي موتور بصفتها شركة السيارات الرسمية الشريكة للفيفا بتزويد الاتحاد الدولي بأسطول مركبات مكون من 530 سيارة نظرا لأهمية النقل في إنجاح تنظيم أي حدث رياضي بهذا الحجم ويشتمل الأسطول على طراز سيارات سانتافي وتوسان إضافة إلى عربات النقل ستاريكس أو H-1 والتي استخدمت في نقل المنتخبات الوطنية والحكام والمسؤولين والمندوبين وأعضاء الوفود الرياضية خلال البطولة الدولية.

ومن المقرر أن تستضيف هيونداي موتور عددا من المبادرات التفاعلية مع المشجعين من جماهير الكرة طوال البطولة وتعتزم الشركة في هذا الإطار التعاون مع فيفا لتقديم مسابقة فيفا للتنبؤ بنتائج كأس العالم التي تتيح للمشجعين التنبؤ بنتائج المباريات في البطولة، وبرنامج هيونداي الهدف الأجمل في البطولة لإاختيار أجمل أهداف البطولة وذلك تشجيعا لعشاق كرة القدم على زيادة استمتاعهم بالبطولة .

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