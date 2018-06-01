ظاهرة الهجرة بين الحلول والإكراهات محور الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة ﻿

تنظم المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمؤسسة الألمانية ''كونراد أدناور''، يومي 29 و 30 من شهر يونيو الجاري بمدينتي تطوان ومرتيل، الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة، والذي سيناقش الدور الريادي

شوف تيفي

تنظم المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمؤسسة الألمانية "كونراد أدناور"، يومي 29 و 30 من شهر يونيو الجاري بمدينتي تطوان ومرتيل، الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة، والذي سيناقش الدور الريادي للمملكة المغربية في تدبير الهجرة.



وأبرز بلاغ للجهة المنظمة حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء أن الملتقى الذي سينعقد بتعاون مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وبشؤون الهجرة وبشراكة مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي، سيشهد مشاركة عدد من الخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا الهجرة.



ويندرج الملتقى، المنظم تحت شعار "الدور الريادي للمملكة المغربية في تدبير ظاهرة الهجرة : الحلول والإكراهات"، في إطار حرص المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية وشركائها على تسليط الضوء على المقاربة المغربية لمعالجة هذه الظاهرة العالمية.



كما أبرز البلاغ أن "المقاربة المغربية يطغى عليها البعد الإنساني الذي يهدف إلى الحفاظ على كرامة المهاجرين المتوافدين على المغرب، سواء باعتباره معبرا للوصول إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، أو بلد إقامة يفضله عدد من المهاجرين للاستقرار بصفة دائمة".



واعتبر أن المقاربة الإنسانية للمملكة المغربية لمعالجة ظاهرة الهجرة، تضع في عين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، والتي تعتبر الهجرة جزء لا يتجزأ منها، كما تتجسد بشكل ملموس في الخطب الملكية حيث ما فتئ الملك محمد السادس يدعو المنتظم الدولي للانخراط القوي في معالجة هذه الظاهرة تفاديا لما قد تسببه من كوارث ومآسي إنسانية.



وأوضح من جهة أخرى أن هذه المقاربة تندرج أيضا في إطار "التزام المغرب تجاه الأشقاء في القارة الإفريقية"، مشددا على أن "المغرب كان من بين أولى دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين من جنوب الصحراء، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم".