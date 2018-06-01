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توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 18:40 توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش | مجتمع
توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، بتوقيف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأيت ملول، مساء أمس الإثنين 18 يونيو، لشخصين يبلغان من العمر 28 و32 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، بتوقيف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأيت ملول، مساء أمس الإثنين 18 يونيو، لشخصين يبلغان من العمر 28 و32 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' أن عملية توقيف المشتبه به الأول جرت بحي المزار، إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة القضائية فور توصلها بإخبارية تفيد بمكان تواجده، قبل أن تتمكن من إيقاف شريك له بشقة بالحي ذاته.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل الشقة أسفرت عن حجز عدة صفائح من مخدر الشيرا تتجاوز كميتها نصف كيلوغرام، بالإضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من عملية الترويج.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما، واللذين يشكلان موضوع مذكرات بحث من أجل نفس الجرم، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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