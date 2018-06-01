شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم ﻿

اهتزت مدينة كلميم ليلة أمس الإثنين على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة، إثر تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى العنق من طرف شاب في نفس عمره.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتزت مدينة كلميم ليلة أمس الإثنين على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة، إثر تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى العنق من طرف شاب في نفس عمره.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' أن الشابين كانا في حالة غير طبيعية، ونشب صراع حاد بينهما بزنقة ''البشارة'' اكسيل حول فتاة تربطها علاقة غرامية مع أحدهما، وهو الأمر الذي أجج غضب العشيق إثر علمه بكون صديقه يتواصل بشكل دائم مع محبوبته ليدخل معه في خلاف، سرعان ما تطور إلى شجار عنيف، استل معه أحد المتعاركين سكينا كان بحوزته، ليوجه به طعنة قاتلة لغريمه على مستوى العنق أسقطت جثة هامدة وسط بركة من الدماء، بعدما تسببت له في نزيف حاد جراء قطع وريد حساس بعنقه ليفارق على إثرها الحياة متأثرا بالجرح الغائر الذي أصيب به.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن والوقاية المدنية والسلطات المحلية لعين المكان، وقامت بفتح تحقيق حول الحادث واعتقال الجاني، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية، لاستكمال البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات.