 شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا | اقتصاد

هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا

ظاهرة الهجرة بين الحلول والإكراهات محور الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة | بوليتيك

ظاهرة الهجرة بين الحلول والإكراهات محور الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة

توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش | مجتمع

توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم | حوادث و حقوق

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم

نزهة الوافي: جهة سوس والدار البيضاء تتربعان على عرش الجهات الأكثر تلوثا بالمغرب والوزارة تحدث برنامجا خاصا لرصد جودة الهواء | بوليتيك

نزهة الوافي: جهة سوس والدار البيضاء تتربعان على عرش الجهات الأكثر تلوثا بالمغرب والوزارة تحدث

المندوبية العامة لإدارة السجون تكذب برلماني و تنفي أن يكون التعذيب لايزال مستمرا في المؤسسات السجنية | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون تكذب برلماني و تنفي أن يكون ''التعذيب لايزال مستمرا'' في المؤسسات

انفــراد.. هاعلاش انتاحر دركـي ببرشيد | حوادث و حقوق

انفــراد.. هاعلاش انتاحر دركـي ببرشيد

عـــاجل: المهداوي يصرخ من داخل القفص الزجاجي ..والقاضي يطالبه باحترام المحكمة | بوليتيك

عـــاجل: المهداوي يصرخ من داخل القفص الزجاجي ..والقاضي يطالبه باحترام المحكمة

عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير | حوادث و حقوق

عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير

مجلس الصحافة الذي نريد...!

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 18:25 شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم | حوادث و حقوق
شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم
اهتزت مدينة كلميم ليلة أمس الإثنين على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة، إثر تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى العنق من طرف شاب في نفس عمره.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتزت مدينة كلميم ليلة أمس الإثنين على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة، إثر تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى العنق من طرف شاب في نفس عمره.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' أن الشابين كانا في حالة غير طبيعية، ونشب صراع حاد بينهما بزنقة ''البشارة'' اكسيل حول فتاة تربطها علاقة غرامية مع أحدهما، وهو الأمر الذي أجج غضب العشيق إثر علمه بكون صديقه يتواصل بشكل دائم مع محبوبته ليدخل معه في خلاف، سرعان ما تطور إلى شجار عنيف، استل معه أحد المتعاركين سكينا كان بحوزته، ليوجه به طعنة قاتلة لغريمه على مستوى العنق أسقطت جثة هامدة وسط بركة من الدماء، بعدما تسببت له في نزيف حاد جراء قطع وريد حساس بعنقه ليفارق على إثرها الحياة متأثرا بالجرح الغائر الذي أصيب به.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن والوقاية المدنية والسلطات المحلية لعين المكان، وقامت بفتح تحقيق حول الحادث واعتقال الجاني، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية، لاستكمال البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب كلميم شجار حول فتاة ينتهي جريمة قتل بشعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــراد.. هاعلاش انتاحر دركـي ببرشيد | حوادث و حقوق

انفــراد.. هاعلاش انتاحر دركـي ببرشيد

عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير | حوادث و حقوق

عون سلطة يتعرض لاعتداء شنيع من طرف بائع متجول بكورنيش أكادير

عصابة إجرامية خطيرة مكونة من طفل وقاصرة وشاب ترعب البيضاويين | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة مكونة من طفل وقاصرة وشاب ترعب البيضاويين

العثور على فتاة مصابة بطعنات على مستوى العنق بطنجة | حوادث و حقوق

العثور على فتاة مصابة بطعنات على مستوى العنق بطنجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مؤثر..بنتي جات من العروبية و سكنات مع ختي فكازا عيطو ليا قالوليا انتاحرات | خارج البلاطو
منذ 44 دقيقة

جد مؤثر..بنتي جات من العروبية و سكنات مع ختي فكازا عيطو ليا قالوليا انتاحرات

خطــــير و بالفيديو..جارو ضربو بشاقور فكازا وهاشنو وقع بيناتهم | حالة خاصة

خطــــير و بالفيديو..جارو ضربو بشاقور فكازا وهاشنو وقع بيناتهم

فيديو من ضيعات إسبانيا..مغربيات ينفين تعرضهن للاغتصاب ..هاذشي عمرنا سمعناه واللي بغات شي حاجة كاديرها بخاطرها‎ | قنوات أخرى

فيديو من ضيعات إسبانيا..مغربيات ينفين تعرضهن للاغتصاب ..هاذشي عمرنا سمعناه واللي بغات شي حاجة كاديرها بخاطرها‎

بالفيديو : أجيو نضحكو شوية مع مغاربة مقدروش يمشيو لروسيا يشجعو المنتخب | بي هابي مع علاء

بالفيديو : أجيو نضحكو شوية مع مغاربة مقدروش يمشيو لروسيا يشجعو المنتخب

﻿

آخر المستجدات

هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا | اقتصاد
منذ 4 دقائق

هيونداي تقدم أسطولا من مركباتها إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا

ظاهرة الهجرة بين الحلول والإكراهات محور الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة | بوليتيك

ظاهرة الهجرة بين الحلول والإكراهات محور الملتقى الوطني الثاني حول الهجرة

توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش | مجتمع

توقيف شابين يروجان الشيرا بأيت ملول يسفر عن حجز كمية مهمة من الحشيش

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم | حوادث و حقوق

شجار حول فتاة ينتهي بجريمة قتل بشعة بكلميم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.