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نزهة الوافي: جهة سوس والدار البيضاء تتربعان على عرش الجهات الأكثر تلوثا بالمغرب والوزارة تحدث برنامجا خاصا لرصد جودة الهواء

بتاريــخ : 19 يونيو 2018 / 18:22 نزهة الوافي: جهة سوس والدار البيضاء تتربعان على عرش الجهات الأكثر تلوثا بالمغرب والوزارة تحدث برنامجا خاصا لرصد جودة الهواء | بوليتيك
نزهة الوافي: جهة سوس والدار البيضاء تتربعان على عرش الجهات الأكثر تلوثا بالمغرب والوزارة تحدث برنامجا خاصا لرصد جودة الهواء
كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي'' يوم أمس الإثنين بمجلس النواب عن كون جهة سوس ماسة من بين الجهات الأكثر تلوثا بالمغرب.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي'' يوم أمس الإثنين بمجلس النواب عن كون جهة سوس ماسة من بين الجهات الأكثر تلوثا بالمغرب.

وأكدت نزهة الوافي أثناء إجابتها عن سؤال شفوي بمجلس النواب أنه إلى جانب جهة سوس ماسة التي تتربع على عرش الجهات الأكثر تلوثا تأتي جهة الدار البيضاء الكبرى وسطات والرباط وسلا والقنيطرة وبني ملال وخنيفرة، وذلك لتواجد عدد من الوحدات الصناعية ووسائل النقل التي تزيد من حدة انبعاث الغازات الملوثة.

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن الوزارة أحدثت برنامجا خاصا يروم إلى تقليص هذا التلوث وذلك بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة الداخلية ومجموعة من الشركاء المؤسساتيين من أجل تدبير وتقوية الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء.

وأشارت ''الوافي'' في كلمتها بمجلس النواب بالرباط أنه علاوة على ما تم ذكره، سيجري إحداث حوالي 101 محطة ثابتة لقياس جودة الهواء بعدد من جهات المملكة، وذلك في أفق سنة 2030 بعدما كانت فقط 29 محطة ،إضافة إلى إنجاز دراسات حول المسح الخرائطي لانبعاث الغازات، وشبكة وطنية لرصد جودة الهواء بالمدن التي تشهد ارتفاعا كبيرا في نسبة التلوث.

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شوف تيفي المغرب نزهة الوافي جهة سوس ماسة الدار البيضاء الجهات الأكثر تلوث

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