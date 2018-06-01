عـــاجل: المهداوي يصرخ من داخل القفص الزجاجي ..والقاضي يطالبه باحترام المحكمة ﻿

قرر القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة الحكم في ملف المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة رفع الجلسة لتنفيذ قراره بطرد حميد المهداوي، وذلك بعدما انتفض وسط القاعة مطالبا بمذكرة بحث دولية في

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة الحكم في ملف المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة رفع الجلسة لتنفيذ قراره بطرد حميد المهداوي، وذلك بعدما انتفض وسط القاعة مطالبا بمذكرة بحث دولية في حق المدعو "البوعزاتي" لعلاقته بملف متابعة الأخير .

وفي ذات السياق تدخل المهداوي متسائلا : "هل صدرت مذكرة بحث دولية في حق البوعزاتي الذي أتابع على خلفية مكالمة معه...؟"، الأمر الذي دفع بالقاضي علي الطرشي بمطالبته بالتزام الهدوء واحترام المحكمة.

وعقب المهداوي على القاضي قائلا: "أنا احترم المحكمة .. أنا أحترم المحكمة .." مسترسلا: ".. أنا متأكد أن ابراهيم البوعزاتي ماشي هو نور الدين..." وبعد تماديه في الصراخ داخل القفص الزجاجي قرر القاضي رفع الجلسة للاستراحة، بعد أن رفض المهداوي مغادرة القاعة.